Kocaeli'nin Sanayi Devi Batıyor! 45 Ülkedeki Gücü Resmen Eridi
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 1995 yılında kurulan ve bugün 45 farklı ülkeye ihracat yapan Paneks Panel ve Soğutma Sistemleri, ekonomik darboğaz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Uzun yıllardır soğutma çözümleri alanında sektörün öncülerinden biri olan firma, ciddi finansal sıkıntılarla karşı karşıya.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket soğuk hava depoları, sandviç panel sistemleri, çatı ve cephe kaplamaları, soğuk oda kapıları ve soğutma cihazları gibi ürünleriyle hem yurtiçinde hem de uluslararası pazarda güçlü bir yer edinmişti. Ancak yaşanan ekonomik daralma, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesini zorlaştırdı.
3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET BAŞLADI
Konkordato Takip platformundaki bilgilere göre, Paneks Panel’in başvurusu üzerine Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi, 28 Nisan 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere firmaya 3 ay süreyle geçici mühlet tanıdı. Bu süre boyunca şirketin varlıkları yasal koruma altına alınacak, hakkında icra işlemleri durdurulacak.
Mali müşavir Gülzade Yılmaz, geçici konkordato komiseri olarak atanırken, Yılmaz’ın sürece dahil olmasıyla şirketin borç yükünü hafifletmeye yönelik kapsamlı bir mali iyileştirme planı üzerinde çalışılması bekleniyor.
ALACAKLILAR İÇİN KRİTİK SÜREÇ BAŞLIYOR
Mahkeme kararının ilanıyla birlikte alacaklılar için yedi günlük itiraz süreci de başlamış durumda. Bu süre içinde borçlunun konkordato talebine karşı çıkan alacaklılar, delilleriyle birlikte itiraz dilekçelerini mahkemeye sunabilecek. İlk duruşmanın ise 17 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.50’de yapılacağı bildirildi.
ULUSLARARASI ARENADA GÜÇLÜ MARKAYDI
Paneks Panel, çevre dostu A++ enerji sınıfı ürünler ve Avrupa standartlarına uygun üretim anlayışıyla gıda lojistiği ve yapı sektörlerinde güvenilir bir marka haline gelmişti. Anahtar teslim soğuk oda projeleri ve 34 kişilik uzman teknik kadrosuyla, dünya genelinde pek çok projeye imza atmıştı.
İHRACAT AĞI 45 ÜLKEYE YAYILMIŞTI
Firmanın ürettiği soğutma sistemleri, Avrupa menşeli kompresör ve fanlar kullanılarak geliştiriliyor ve aralarında Avrupa ülkelerinin de bulunduğu 45 ülkeye ihraç ediliyor. Her yıl ihracat hacmini artırmayı başaran Paneks Panel, küresel müşteri portföyüyle dikkat çeken Türk firmalarından biri olarak kabul ediliyordu.