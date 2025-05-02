Kocaeli'nin Sanayi Devi Batıyor! 45 Ülkedeki Gücü Resmen Eridi

Şirket soğuk hava depoları, sandviç panel sistemleri, çatı ve cephe kaplamaları, soğuk oda kapıları ve soğutma cihazları gibi ürünleriyle hem yurtiçinde hem de uluslararası pazarda güçlü bir yer edinmişti. Ancak yaşanan ekonomik daralma, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesini zorlaştırdı.