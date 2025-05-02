70 Yıllık Türk Devinin Çiçekleri Soldu: İflas Bayrağını Göndere Çekti
Denizli’de 1954 yılından bu yana faaliyet gösteren ve onlarca tanınmış markaya fason üretim yapan Çiçekçi Tekstil, ekonomik sıkıntıların gölgesinde konkordato başvurusunda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yarım asrı aşan üretim geçmişiyle bilinen firma, yüzlerce kişiye sağladığı istihdam ve geniş tedarik zinciriyle bölge sanayisinin önemli yapı taşlarından biri olarak öne çıkıyordu.
Edinilen bilgilere göre şirketin toplam borcu yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL’ye ulaşmış durumda. Bu borcun 300 milyon TL’lik kısmının bankalara ait olduğu öğrenildi.
DENİZLİ TEKSTİL SEKTÖRÜ SARSILMA AŞAMASINDA
Çiçekçi Tekstil’in konkordato başvurusunun yalnızca şirketin kendisini değil, ona bağlı alt yükleniciler ile fason üretim yapan sayısız atölyeyi de doğrudan etkilemesi bekleniyor. Bölge ekonomisinin önemli aktörlerinden biri olan firma, bugüne dek gerek istihdam gücü gerekse dış ticaret potansiyeliyle dikkat çekiyordu.
Mevcut süreçte, hem firma çalışanları hem de birlikte çalışan yan sanayi temsilcileri belirsizlik içerisinde bekleyişini sürdürüyor. Şirket yönetimi tarafından konkordato sürecine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ekonomik çalkantının firmaya ve bağlı sektörel yapıya etkilerinin önümüzdeki günlerde daha net hissedilmesi bekleniyor.