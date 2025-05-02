70 Yıllık Türk Devinin Çiçekleri Soldu: İflas Bayrağını Göndere Çekti

Yarım asrı aşan üretim geçmişiyle bilinen firma, yüzlerce kişiye sağladığı istihdam ve geniş tedarik zinciriyle bölge sanayisinin önemli yapı taşlarından biri olarak öne çıkıyordu.

Edinilen bilgilere göre şirketin toplam borcu yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL’ye ulaşmış durumda. Bu borcun 300 milyon TL’lik kısmının bankalara ait olduğu öğrenildi.