Altında Düşüş Sona Erdi: Gram Altın Yeniden 4 Bin Lirayı Aştı

Altın fiyatlarında düşüş trendi sona erdi. 2 Mayıs sabahı itibarıyla altın yeniden toparlanmaya başladı. Ons altın 3.225 dolara, gram altın ise 4.034 TL’ye yükseldi.

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Altında Düşüş Sona Erdi: Gram Altın Yeniden 4 Bin Lirayı Aştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, küresel piyasaları sarsan ticaret tarifelerinde geri adım atabileceğine dair açıklamaları, geçtiğimiz günlerde altın fiyatlarında sert bir düşüşe neden olmuştu. Ancak bu düşüş kalıcı olmadı; 2 Mayıs sabahı itibarıyla altın fiyatlarında toparlanma sinyalleri görülmeye başlandı.

Altında Düşüş Sona Erdi: Gram Altın Yeniden 4 Bin Lirayı Aştı - Resim : 1

Uluslararası piyasalarda güne 3.290 dolardan başlayan ons altın, önceki gün 3.218 dolara kadar gerilemişti. Ancak sabah saatlerinde yüzde 0,52 oranında değer kazanarak 3.225 dolar seviyelerine yükseldi. Yatırımcıların küresel belirsizlik ortamında altını "güvenli liman" olarak görmeye devam etmesi, toparlanmanın arkasındaki temel nedenlerden biri oldu.

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Yurt içi piyasalarda da gram altın fiyatları yükselişe geçti. Önceki gün 3.988 TL seviyelerine kadar inen gram altın, 2 Mayıs sabahında yüzde 0,77 oranında artışla 4.034 TL’den işlem gördü. Bu artışta ons altındaki toparlanmanın yanı sıra dolar/TL kurundaki hareketlilik de etkili oldu.

Altında Düşüş Sona Erdi: Gram Altın Yeniden 4 Bin Lirayı Aştı - Resim : 2

Altındaki yükseliş, diğer altın türlerine de yansıdı. Güncel verilere göre çeyrek altın 6.748 TL, yarım altın 13.494 TL, tam altın 26.444 TL ve Cumhuriyet altını 26.886 TL’den satılıyor. Altın yatırımcıları fiyatlardaki toparlanmayı yakından takip ediyor.

2025 yılı boyunca altın fiyatlarını etkileyen en önemli faktörler arasında ticaret savaşları, küresel ekonomik belirsizlikler, ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları ve jeopolitik gelişmeler yer alıyor. Uzmanlara göre altın fiyatlarının yönü, Trump yönetiminin ticaret politikalarındaki netlik ve Fed’in faiz adımlarına göre belirlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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