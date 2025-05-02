Ticaret Bakanı Ömer Bolat Açıkladı! Dış Ticaret Verileri Belli Oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, nisan ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.5 artarak 20.9 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Bu rakamın, son 9 ayın en yüksek ihracatı ve bugüne kadarki en yüksek ikinci nisan ayı ihracatı olduğunu vurgulayan Bolat, "İhracatçılarımızın başarısı takdire şayan. Bu artış, dış ticarette istikrarlı büyümemizin göstergesi" dedi.

Bolat, ithalat rakamlarına ilişkin ise, "Nisan ayında ithalat yüzde 12,9 artarak 33 milyar dolar olarak gerçekleşti" açıklamasında bulundu. Bu veriler ışığında, dış ticaret açığının yüzde 21,7 artışla 12 milyar dolara ulaştığını ifade eden Bakan, açığın artmasında enerji ve altın ithalatındaki yükselişin etkili olduğunu belirtti. Bolat, dış ticaret dengesini sürdürülebilir kılmak için çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi