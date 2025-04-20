Konkordato İlan Eden Kocaeli Devi İçin Geri Sayım Başladı! 15 Günlük Süre Verildi

Ticari faaliyetlerini Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yürüten Marmara Kalsit ve Madencilik İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi ile Winner Kimya Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında konkordato süreci başlatıldı. Mahkeme alacaklılara 15 günlük süre tanıdı.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Konkordato İlan Eden Kocaeli Devi İçin Geri Sayım Başladı! 15 Günlük Süre Verildi

Kesin mühlet kararıyla birlikte konkordato sürecinin denetlenmesi amacıyla Serpil Demirci, Çetin Keşaplı ve Levent Biçer’den oluşan üç kişilik komiser heyeti görevlendirildi. Komiserlik süreci, İcra ve İflas Kanunu’nun 299. maddesi kapsamında yürütülecek.

ALACAKLILAR İÇİN 15 GÜNLÜK SÜRE TANINDI

Marmara Kalsit ve Winner Kimya ile şahsi olarak Murat Ertay ve Tuğba Çetin’den alacağı bulunan kişilerin, alacaklarını gösteren belgelerle birlikte konkordato komiserliğine başvurmaları gerekiyor. Alacak bildirimleri için son başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gün olarak belirlendi.

Konkordato İlan Eden Kocaeli Devi İçin Geri Sayım Başladı! 15 Günlük Süre Verildi - Resim : 1

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Alacak bildirimleri, “Hacı Halil Mahallesi, 1225 Sokak No: 16/3 Gebze/KOCAELİ” adresindeki komiserliğe yapılabilecek. Gerçek kişiler kimlik fotokopisiyle, tüzel kişiler ise noter onaylı imza sirküleriyle başvuruda bulunabilecek. Başvurular, tatil günleri hariç her gün 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 saatleri arasında kabul edilecek.

DÖKÜMANLAR VE DÖVİZ ALACAKLARI İÇİN KUR DETAYI

Alacakların beyanında; sözleşme, fatura, irsaliye, hesap ekstresi, senet gibi belgelerle birlikte, geçici mühlet tarihi olan 3 Haziran 2024’ten önce ve varsa bu tarihten sonra doğan alacaklar ayrı ayrı belirtilmeli. Yabancı para cinsinden alacaklar için, bildirimin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığı sunulmalı.

BİLDİRİM YAPMAYANLAR MÜZAKERELERE KATILAMAYACAK

Komiserlik tarafından hazırlanan ilan metni, adresi belli olan alacaklılara ayrıca iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek. Ancak, tüm alacaklılar açısından 15 günlük süre, ilan tarihinden itibaren başlayacak. Alacaklarını süresi içinde bildirmeyenlerin, Marmara Kalsit, Winner Kimya, Murat Ertay ve Tuğba Çetin’in konkordato projesinin müzakerelerine katılmalarına izin verilmeyecek. Bu kişilerin alacakları, ancak bilanço kayıtlarında yer alıyorsa dikkate alınabilecek.

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