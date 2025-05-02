Markette Satılan Ünlü Sos Markasının Ürünleri Bozuk Çıktı: Satışlar Apar Topar Durduruldu

Kanada genelinde satışta olan bir sos markası için sağlık alarmı verildi. Raflarda yer alan "Marie Sharp’s Original Garlic Habanero Biber Sosu" isimli ürünlerde bozulma riski tespit edildi. Yetkililer, bu ürünü satın alan vatandaşları tüketmemeleri konusunda uyararak acil iade çağrısı yaptı.

BOZULMA ŞÜPHESİYLE ACİL TOPLATILIYOR

Kanada Gıda Denetleme Ajansı (CFIA) tarafından yürütülen denetimler sonucunda, söz konusu sosun bozulmuş olabileceği belirtildi. Bu nedenle market raflarından toplatılmasına karar verildi. Sosu satın almış olan tüketicilerden, ürünü derhal kullanmayı bırakmaları ve çöpe atmaları ya da aldıkları mağazaya geri götürmeleri istendi.

TÜM ÜLKEYE DAĞITILDI

Geri çağırma kararı, Marie Sharp's Canada Inc. firmasına ait 148 ml’lik, UPC kodu 0 25315 36890 4 olan ve etikette "En İyi: 11 Aralık 2027, LOT: M940" ibaresi bulunan sarımsaklı habanero biber sosunu kapsıyor. Bu ürünün Kanada genelinde birçok noktada satışa sunulduğu bildirildi.

CFIA, tüketicilerin ellerindeki ürünlerin etiket ve son kullanma tarihlerini dikkatle incelemeleri gerektiğini vurgularken, halk sağlığını korumak amacıyla gerekli önlemlerin alındığını duyurdu. Olası sağlık risklerine karşı vatandaşların ürünü kesinlikle tüketmemesi gerektiği yinelendi.

Kaynak: Haber Merkezi