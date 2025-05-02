Gelir Adaletsizliği Derinleşiyor: Refah Payı Çağrısı

BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin güncel veriler üzerinden önemli değerlendirmelerde bulundu. Öğretici, "Asgari ücretin 22.104 TL, ortalama emekli sandığı aylığının 20 bin 554 TL, BAĞKUR-SSK emekli aylığının 14 bin 469 TL ve ortalama memur maaşının 46 bin 100 TL olduğu günümüzde sabit gelirliler ne yapsın? Ortalama memur maaşı yoksulluk sınırının neredeyse yarısına gelmiştir." diyerek tepki gösterdi. Öğretici memur ve emeklilere ek artış yapılması ve refah payı verilmesi gerektiğini söyledi.

GELİR ADALETSİZLİĞİNE TEPKİ

Öğretici, TÜRK-İŞ’in 2025 yılı Nisan ayı araştırmasına dikkat çekerek, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gereken aylık gıda harcamasının (açlık sınırının) 24.035 TL’ye yükseldiğini, temel ihtiyaçlarla birlikte hesaplanan yoksulluk sınırının ise 78.292 TL olduğunu vurguladı. Ayrıca, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetinin 31.142 TL’ye çıktığını belirtti. "Asgari ücretin 22.104 TL, ortalama emekli sandığı aylığının 20 bin 554 TL, BAĞKUR-SSK emekli aylığının 14 bin 469 TL ve ortalama memur maaşının 46 bin 100 TL olduğu günümüzde sabit gelirliler ne yapsın?" diye sorarak gelir adaletsizliğine dikkat çekti.

'REFAH PAYI VERİLMELİ'

"Ortalama memur maaşı yoksulluk sınırının neredeyse yarısına gelmiştir." ifadesini kullanan Öğretici, sabit gelirli kesimin sürekli olarak enflasyonun altında ezildiğini ve maaş artışlarının hiçbir zaman gerçek enflasyonu karşılamadığını söyledi. "2025 enflasyon beklentisi bile yüzde 27 iken göz göre göre memur ve emeklilerine %6+%5 artış öngörülmüş ve enflasyon altında kalmaya devam edin denilmiştir." diyerek tepkisini dile getirdi.

Öğretici son olarak, memur ve emeklilere ek zam yapılması gerektiğini vurguladı ve "Memur ve emeklilerin ücretlerine ek artış olarak refah payı verilmelidir." çağrısında bulundu.