Hakan Kara'dan Flaş Merkez Bankası Uyarısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal istikrarı güçlendirmek ve Türk lirasına geçişi teşvik etmek amacıyla kapsamlı makroihtiyati düzenlemeleri yürürlüğe koydu. Yeni düzenlemeler kapsamında, yabancı para mevduatlara uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı.

Hakan Kara'dan Flaş Merkez Bankası Uyarısı

Yurtiçinde yerleşik kişilerle yapılan ve vadesi bir yıla kadar olan yabancı para cinsinden repo işlemleri için zorunlu karşılık oranı ise 400 baz puana yükseltildi. Düzenlemeler, zorunlu karşılıklar ve faiz uygulamalarının yanı sıra ihracat gelirlerinin dönüşümüne yönelik değişiklikleri de kapsıyor.

“DÖVİZ TALEBİ DURMADIĞI İÇİN TEDBİR GELDİ”

Alınan bu kararları değerlendiren Eski Merkez Bankası Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası’nın yeni tedbirlerinin temel gerekçesinin “döviz talebinin devam etmesi” olduğunu belirtti. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Kara, TL mevduat payını artırmaya ve döviz rezervlerini güçlendirmeye yönelik bu adımların etkilerine dikkat çekti.

Hakan Kara'dan Flaş Merkez Bankası Uyarısı - Resim : 1

TL MEVDUAT FAİZİ YÜKSELECEK, DÖVİZ BASKISI AZALACAK

Hakan Kara, paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Döviz talebinin durmaması Merkez Bankası’nı yeni tedbirler almaya sevk etti. TL mevduat payının artırılması, döviz rezervinin güçlendirilmesi ve ihracatçıların daha fazla döviz bozdurması için yeni düzenlemeler geldi. TL mevduat faizi artar, döviz üzerindeki baskı biraz azalır.”

BYD Zamda Vites Yükseltti! Mayıs 2025 BYD Türkiye Fiyat Listesi DuyurulduBYD Zamda Vites Yükseltti! Mayıs 2025 BYD Türkiye Fiyat Listesi DuyurulduEkonomi

SGK'da Sistem Tümden Değişiyor! Erken Emeklilik Fırsatı BaşladıSGK'da Sistem Tümden Değişiyor! Erken Emeklilik Fırsatı BaşladıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Merkez Bankası Hakan Kara Faiz
Sıfır Otomobil Fiyatlarına Dev Zam! En Ucuzu Dudak Uçuklattı Sıfır Otomobile Dev Zam
Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş
İşte Kentsel Dönüşümle İlgili Her Şey... Kimler Faydalanabilir, Devlet Desteği Ne Kadar? İşte Kentsel Dönüşümle İlgili Her Şey
Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı, Emeklinin Kaderini Belirleyecek Oran Açıklanacak SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı
Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak
Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Dolar Zengini İller Açıklandı, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Dolar Zengini İller Açıklandı, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Teknoloji Devi Google'dan Para Alamazsa Batacak! Büyük Çıkmaza Girdi Teknoloji Devi Google'dan Para Alamazsa Batacak! Büyük Çıkmaza Girdi
SGK'da Sistem Tümden Değişiyor! Erken Emeklilik Fırsatı Başladı SGK'da Sistem Tümden Değişiyor! Erken Emeklilik Fırsatı Başladı