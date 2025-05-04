Hakan Kara'dan Flaş Merkez Bankası Uyarısı

Yurtiçinde yerleşik kişilerle yapılan ve vadesi bir yıla kadar olan yabancı para cinsinden repo işlemleri için zorunlu karşılık oranı ise 400 baz puana yükseltildi. Düzenlemeler, zorunlu karşılıklar ve faiz uygulamalarının yanı sıra ihracat gelirlerinin dönüşümüne yönelik değişiklikleri de kapsıyor.

“DÖVİZ TALEBİ DURMADIĞI İÇİN TEDBİR GELDİ”

Alınan bu kararları değerlendiren Eski Merkez Bankası Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası’nın yeni tedbirlerinin temel gerekçesinin “döviz talebinin devam etmesi” olduğunu belirtti. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Kara, TL mevduat payını artırmaya ve döviz rezervlerini güçlendirmeye yönelik bu adımların etkilerine dikkat çekti.

TL MEVDUAT FAİZİ YÜKSELECEK, DÖVİZ BASKISI AZALACAK

Hakan Kara, paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Döviz talebinin durmaması Merkez Bankası’nı yeni tedbirler almaya sevk etti. TL mevduat payının artırılması, döviz rezervinin güçlendirilmesi ve ihracatçıların daha fazla döviz bozdurması için yeni düzenlemeler geldi. TL mevduat faizi artar, döviz üzerindeki baskı biraz azalır.”

Kaynak: Haber Merkezi