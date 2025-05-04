Konkordato İlan Eden 29 Yıllık Tekstil Devi Zümrüt Hakkında Yeni Gelişme: Tarih Netleşti
1996 yılında İzmir Torbalı’da 80 bin metrekare arsa üzerinde, 50 bin metrekare kapalı alanda kurulan tekstil firması Zümrüt, yaşadığı ekonomik sıkıntıları aşamayarak konkordato ilan etmişti. Sürecin devamında, alacaklıları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı ve alacaklılar toplantısının tarihi açıklandı.
İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2024/270 esas sayılı dosyasında görülen konkordato davasında, şirket hakkında 26 Haziran 2024 tarihinde bir yıllık kesin mühlet kararı alınmıştı.
Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 2489 sicil numarasıyla kayıtlı olan şirket için süreç resmiyet kazanırken, konkordato komiserliği tarafından gerekli hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.
BELGELER İNCELEMEYE AÇILACAK
Toplantıya katılmak isteyen alacaklılar, 16-22 Mayıs 2025 tarihleri arasında Konkordato Komiseri Edhem Solak’ın Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi’nde bulunan ofisinde belgeleri inceleyebilecek. Alacaklılar toplantısı ise 22 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak.
TOPLANTIYA KATILIM ŞARTLARI BELİRLENDİ
Gerçek kişi alacaklıların toplantıya katılırken kimlik belgelerinin aslı ve fotokopisini, tüzel kişi temsilcilerinin ise imza sirküleri ve kimlik belgelerinin hem asıllarını hem de fotokopilerini sunmaları gerekiyor. Toplantıya vekil aracılığıyla katılacakların yalnızca avukatla temsil edilebileceği ve konkordato toplantısına katılma, oy kullanma ve tutanak imzalama yetkilerini içeren vekaletnamenin aslı ile onaylı bir örneğinin hazır bulundurulması gerektiği duyuruldu.
OY KULLANMA SÜRESİ TOPLANTI SONRASI BİR HAFTA
Toplantıya katılamayan alacaklıların, toplantıyı takip eden bir haftalık süre içinde komiserlik adresine bizzat gelerek oylarını kullanabilecekleri ifade edildi.