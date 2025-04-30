Demir Çelik Devi Resmen İflas Etti

Demir çelik sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Bektaş Demir Çelik için iflas kararı alındı. 2004 yılında Şenol Bektaş tarafından kurulan şirket, ekonomik krizden çıkamayarak battı.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Son Güncelleme:
Demir Çelik Devi Resmen İflas Etti

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen konkordato tasdiki davasında, 25 Nisan 2025 tarihinde alınan kararla Bektaş Demir Çelik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasına hükmedildi. Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun 292. maddesi uyarınca şirketin resmen iflas ettiğini duyurdu.

KONKORDATO TEDBİRLERİ KALDIRILDI

Mahkeme kararında ayrıca, şirket hakkında daha önce uygulanan tüm konkordato tedbirlerinin kaldırılmasına ve konkordato komiserlerinin görevine son verilmesine karar verildi. İflas tasfiyesinin basit tasfiye usullerine göre yürütüleceği bildirildi.

Demir Çelik Devi Resmen İflas Etti - Resim : 1

İSMAİL CEBECİK HAKKINDAKİ DAVA REDDEDİLDİ

Aynı dava kapsamında Bektaş Demir Çelik ile birlikte yer alan İsmail Cebecik hakkındaki konkordato davası ise mahkeme tarafından reddedildi. İlgili karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereği ilan edilerek kamuoyuna duyuruldu.

Gaziantep'in Tekstil Devi Batıyor! Kenteks Tekstil İçin Mahkeme Son Kararını VerdiGaziantep'in Tekstil Devi Batıyor! Kenteks Tekstil İçin Mahkeme Son Kararını VerdiEkonomi

45 Yıllık Tekstil Devi Batmaktan Son Anda Kurtuldu! Konkordato Talebi Reddedildi45 Yıllık Tekstil Devi Batmaktan Son Anda Kurtuldu! Konkordato Talebi ReddedildiEkonomi

Etiketler
Konkordato İflas
Son Güncelleme:
TÜİK Açıkladı: Dış Ticaret Açığında Hafif Gerileme İlk 3 Ayın Dış Ticaret Açığı Belli Oldu
Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş
TÜRK-İŞ Nisan Ayı Verilerini Açıkladı: Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseliyor, Fark Açılıyor Açlık ve Yoksulluk Sınırında Fark Açılıyor
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
ÇOK OKUNANLAR
TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak
Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor: 15 TL Yerine 4 bin 423 Lira Ödemeyin! Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor
SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam
Geçen Hafta Borsada En Fazla Hisse Geri Alımı Yapan 10 Şirket Belli Oldu Geçen Hafta Borsada En Fazla Hisse Geri Alımı Yapan 10 Şirket Belli Oldu
İyi Kurbanlık Nasıl Seçilir? Hayvanın Etli mi Yoksa Yağlı mı Olduğu Böyle Belli Oluyor İyi Kurbanlık Nasıl Seçilir? Hayvanın Etli mi Yoksa Yağlı mı Olduğu Böyle Belli Oluyor