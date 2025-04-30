Demir Çelik Devi Resmen İflas Etti

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen konkordato tasdiki davasında, 25 Nisan 2025 tarihinde alınan kararla Bektaş Demir Çelik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasına hükmedildi. Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun 292. maddesi uyarınca şirketin resmen iflas ettiğini duyurdu.

KONKORDATO TEDBİRLERİ KALDIRILDI

Mahkeme kararında ayrıca, şirket hakkında daha önce uygulanan tüm konkordato tedbirlerinin kaldırılmasına ve konkordato komiserlerinin görevine son verilmesine karar verildi. İflas tasfiyesinin basit tasfiye usullerine göre yürütüleceği bildirildi.

İSMAİL CEBECİK HAKKINDAKİ DAVA REDDEDİLDİ

Aynı dava kapsamında Bektaş Demir Çelik ile birlikte yer alan İsmail Cebecik hakkındaki konkordato davası ise mahkeme tarafından reddedildi. İlgili karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereği ilan edilerek kamuoyuna duyuruldu.