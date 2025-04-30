TÜRK-İŞ Nisan Ayı Verilerini Açıkladı: Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseliyor, Fark Açılıyor

TÜRK-İŞ Nisan, ayı açlık ve yoksulluk rakamlarını açıkladı. İki kalemde de geçen aya göre yükseliş kaydedilirken, Nisan ayında açlık sınırı 24.035 TL, yoksulluk sınırı ise 78.291 TL oldu. Önceki ayda bu rakamlar sırasıyla 23.615 TL ve 76.922 TL olarak hesaplanmıştı.

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TÜRK-İŞ Nisan Ayı Verilerini Açıkladı: Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseliyor, Fark Açılıyor

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyon (TÜRK-İŞ) Açlık-Yoksulluk sınırı araştırmasının Nisan ayı verilerini kamuoyuyla paylaştı.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI ARTIYOR, FARK AÇILIYOR

TÜRK-İŞ’in verilerine göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için Nisan ayında yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 24 bin 35 lira olarak tespit edildi. Aynı tutar Mart ayı için 23 bin 615 lira olarak hesaplanmıştı.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 78 bin 292 liraya yükseldi. Bu tutar Mart ayında ise 76 bin 922 lira olarak belirlenmişti.

BEKARIN YAŞAMA MALİYETİ 31 BİN LİRA 617 LİRA

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 31 bin 617 lira olarak tespit edildi.

YILLIK ENFLASYON 35,60

TÜRK-İŞ’in araştırmasında Nisan aylık gıda enflasyonu yüzde 1,78 oldu. Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 51,58 olarak kaydedildi. Yıllık enflasyon ise 35,60 olarak belirlendi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Türk-İş Açlık ve yoksulluk sınırı Enflasyon
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