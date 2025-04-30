TÜİK Açıkladı: Dış Ticaret Açığında Hafif Gerileme

TÜİK, 2025 yılı Mart ayı dış ticaret istatistikleri verilerini paylaştı. Buna göre mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 7 milyar 303 milyon dolardan, 7 milyar 196 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Mart ayında yüzde 75,6 iken, 2025 Mart ayında yüzde 76,5'e yükseldi.

Ocak-Mart dönemindeki dış ticaret açığı ise yüzde 11,0 artarak 20 milyar 255 milyon dolardan, 22 milyar 488 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Mart döneminde yüzde 75,9 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 74,4'e geriledi.

Kaynak: AA