Borsa İstanbul Operasyonu! 15 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Borsa İstanbul’da manipülatif işlemler yapıldığı” iddiasıyla soruşturma başlattı. Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon kapsamında, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da 15 kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı” suçlarından gözaltı kararı verildi.
12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek düzenlediği operasyonda, 12 şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin, zanlılara yönelik arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA
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