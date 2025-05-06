Kırıkkale'de Alevler Yükseldi, Sirenler Çaldı, Enkaz Altında Kalan Çocuk Kurtarıldı... Vatandaşı Korkutan Anların Arkasındaki Gerçek Bambaşkaymış!

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, afetlere hazırlık seviyesini test etmek amacıyla habersiz bir tatbikat düzenledi. Doğal gaz patlaması sonucu yangın ve göçük senaryosunun canlandırıldığı tatbikat, gerçeğinden farksız bir atmosferde gerçekleşti. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı, enkaz altında kalan bir çocuk ise arama-kurtarma köpeği “İglo”nun yardımıyla kurtarıldı. Tatbikatın gerçekçiliği, çevredeki vatandaşları da etkileyerek olayın gerçek sanılmasına neden oldu.

SENARYO VE MÜDAHALE SÜRECİ

Tatbikat senaryosuna göre, 2 katlı müstakil bir evde doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası evin bir kısmı çökerken, diğer kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Senaryo gereği, yaklaşık 10 yaşında bir çocuğun enkaz altında olduğu bilgisi alındı. “Sesimi duyan var mı?” çağrılarıyla başlayan arama-kurtarma çalışmaları, K9 arama-kurtarma köpeği “İglo”nun katılımıyla hız kazandı. İglo’nun yönlendirmesiyle çocuğun bulunduğu nokta tespit edildi ve çocuk enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kurtarılan çocuğa ilk müdahaleyi senaryo çerçevesinde yerinde yaptı. Polis ekipleri ise alanı güvenlik çemberine alarak tatbikatın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağladı.

EKİPLERDEN BAŞARI RAPORU

Kırıkkale İtfaiye Müdürü Murat Özçelik, tatbikatın habersiz düzenlendiğini ve ekiplerin hazırlık seviyesini ölçmek için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Özçelik, “Personelimize haber vermeksizin, yangın ve göçük senaryosunu bir arada işledik. Köpekli birimimiz ve kurtarma ekiplerimiz uyum içinde çalıştı. Habersiz tatbikatı başarıyla tamamladık” dedi.

İtfaiye Çavuşu Fatih Gökbulut, tatbikatın gerçekçiliğine vurgu yaparak, “Senaryo gereği doğal gaz patlaması sonrası evin bir kısmı yanmış, bir kısmı çökmüştü. Yangını söndürdükten sonra K9 köpeğimizle göçük altında kalan çocuğu aradık ve sağ olarak kurtardık” diye konuştu.

K9 Arama-Kurtarma Köpek Birimi Sorumlusu İsmet Pehlivanlı, İglo’nun performansından memnuniyet duyduklarını ifade etti: “Olayın tatbikat olduğunu bilmeden can havliyle geldik. Köpeğimizle yaptığımız aramada kazazedeyi tespit ettik ve ekiplerimizle çıkardık. Sağlık ekiplerine teslim ettik.”

MAHALLE SAKİNLERİ ŞOKTA

Tatbikatın gerçekçi atmosferi, mahalle sakinlerini de etkiledi. Alevleri ve ekiplerin yoğun çalışmasını gören bazı vatandaşlar, olayın gerçek olduğunu düşünerek endişelendi. Mahalle sakini Tuğçe Akıncı, “Dumanı görünce yangın olduğunu düşündüm, çok korktuk. Neyse ki tatbikatmış. Ekipler çok hızlıydı, hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.

Bir diğer mahalle sakini Fatma Karaçor ise duygularını şöyle ifade etti: “Gerçek sandım, çok korktum. ‘Ufak çocuk var’ denilince daha çok endişelendim. Ekipler çok başarılıydı, sağ olsunlar.”

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, bu tür tatbikatlarla afetlere hazırlık seviyesini artırmayı ve ekiplerin koordinasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA