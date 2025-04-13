Akaryakıt Tesisinde Korkutan Tatbikat

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki bir akaryakıt tesisinde meydana geldi. Tesisten dumanların ve alevin yükseldiğini gören vatandaşlar acil çağrı merkezine haber verdi. Ancak olayın tatbikat olduğu anlaşılınca vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Alevlerin tatbikat sebebiyle planlı olarak yakıldığı öğrenilirken, Körfez’in üzerini siyah duman kapladı.

Kaynak: İHA