Akaryakıt Tesisinde Korkutan Tatbikat
Kocaeli'de bir akaryakıt tesisinden yükselen alevler korku ve paniğe neden oldu. Olayın tatbikat olduğu ortaya çıkınca vatandaşlar derin bir 'oh' çekti.
Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki bir akaryakıt tesisinde meydana geldi. Tesisten dumanların ve alevin yükseldiğini gören vatandaşlar acil çağrı merkezine haber verdi. Ancak olayın tatbikat olduğu anlaşılınca vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
Alevlerin tatbikat sebebiyle planlı olarak yakıldığı öğrenilirken, Körfez’in üzerini siyah duman kapladı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: