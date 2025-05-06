Rümeysa Öztürk'ün Avukatlarından Yeni Hamle

ABD’de Filistin’e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün avukatları, Louisiana’daki insanlık dışı gözaltı koşullarının müvekkillerinin sağlığını riske attığını belirterek, Vermont’a naklinin geciktirilmemesi için temyiz mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.

Rümeysa Öztürk'ün Avukatlarından Yeni Hamle

ABD’de Filistin’e destek verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün avukatları, müvekkillerinin Louisiana’daki gözaltı koşullarının sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek, Vermont’a naklinin geciktirilmemesi için temyiz mahkemesine başvuracaklarını duyurdu.

Avukatlar tarafından yapılan yazılı açıklamada, Öztürk’ün yaklaşık 6 haftadır hukuka aykırı şekilde gözaltında tutulduğu ve Louisiana’daki koşulların insanlık dışı olduğu vurgulandı. Havalandırması yetersiz bir odada 23 kadınla birlikte tutulan Öztürk’ün sık sık astım krizleri geçirdiği, bu atakların sürelerinin 5-15 dakikadan 45 dakikaya kadar uzadığı belirtildi. Açıklamada, Öztürk’ün böcek ve kemirgen dışkılarına maruz kaldığı, temiz havaya neredeyse hiç erişemediği, tıbbi müdahalelerin geciktiği ve sağlık personelinin ilgisiz tutum sergilediği ifade edildi.

Rümeysa Öztürk'ün Avukatlarından Yeni Hamle - Resim : 1

Öztürk’ün hukuk ekibi, "Rümeysa Öztürk asla gözaltına alınmamalıydı. Sağlığını riske atan bu koşullardan bir an önce kurtarılmalı ve Vermont’a nakli geciktirilmemeli" diyerek temyiz mahkemesinden acil müdahale talep etti. Öztürk’ün davası, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği ve Boston ile Houston Başkonsoloslukları tarafından yakından takip ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi’nde Fulbright bursuyla doktora eğitimi alan Rümeysa Öztürk, 25 Mart 2025’te iftara giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı. Filistin’e destek verdiği gerekçesiyle vizesi iptal edilen ve Louisiana’daki bir gözaltı merkezine nakledilen Öztürk’ün sınır dışı edilmesi, federal yargıç Denise Casper’ın durdurma kararıyla engellenmişti. Vermont Bölge Mahkemesi, 18 Nisan’da Öztürk’ün 1 Mayıs’a kadar Vermont’a nakledilmesine hükmetmişti ancak ABD hükümeti bu kararı temyize taşıyarak nakli durdurmuştu. Öztürk’ün vize iptaliyle ilgili duruşması ise 20 Mayıs 2025’e ertelenmişti.

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Kaynak: DHA

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