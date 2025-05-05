Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Trump' Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Görüşmenin oldukça kapsamlı ve verimli geçtiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli dostumu en kısa sürede Türkiye’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımı ifade ettim, kendisi de bizleri ABD’ye davet etti. İnşallah Dostum Trump’la kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Trump' Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün ABD Başkanı değerli dostum Sayın Donald Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi oldukça verimli, kapsamlı ve samimiydi. Görüşmemizde, Gazze'de gittikçe kötüye giden insani durum başta olmak üzere Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı, küresel ticaret, İran ile ABD arasında devam eden müzakereler ve daha birçok bölgesel ve küresel meseleyi istişare ettik. Sayın Trump ile başta savunma sanayii ve ticaret olmak üzere Türkiye-ABD münasebetlerini geliştirme irademizi teyit ettik. Başkan Trump'ın dünyamızda süregelen çatışma ve savaşları bitirme yönündeki çabalarını takdirle karşıladığımı, Türkiye olarak bölgemizde barış, istikrar ve huzur ortamının tesisi için gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguladım.

Değerli dostumu en kısa sürede Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımı ifade ettim, kendisi de bizleri ABD'ye davet etti. İnşallah dostum Trump'la kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyor, görüşmemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

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