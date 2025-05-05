15 Yaşındaki Çocuk Öldüresiye Darbedilmişti... CHP Standındaki Saldırıda Yeni Gelişme

İstanbul Kadıköy'de, PTT önünde CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı tarafından cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve erken seçim için kurulan stantta 15 yaşındaki bir çocuk saldırıya uğramıştı.

CHP Kadıköy İlçe Gençlik Kolları tarafından dün yapılan açıklamada, 15 yaşındaki A.Ç.C'nin, stantta çalan "Kurtuluş Yok Tek Başına" şarkısına eşlik ettiği gerekçesiyle oradan geçen bir grubun saldırısına uğradığı, darbedilen çocuğun hastanede tedavi altına alındığı açıklanmıştı. Aldığı darbe sonucu gözünden yaralanan A.Ç.C'nin hastaneye kaldırıldığı, saldırganların ise olay yerinden kaçtığı belirtilmişti.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden olaya ilişkin açıklama yapıldı. Soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığının bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce, Kadıköy ilçesindeki CHP imza standı yanında kalabalık bir grubun kavga ettiğinin belirlenmesi üzerine derhal olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan incelemelerde, A.Ç.C. isimli yaşı küçük şahsın, 3 şüpheli şahıs tarafından darp edildiği ve tedavisi için sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldığı anlaşılmıştır.

Şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, güvenlik kamera görüntüleri incelenmiş ve kimlik bilgileri tespit edilen S.O., A.F.T. ve E.T. isimli şüpheli şahıslar 05.05.2025 tarihinde yakalanmıştır. Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin Kadıköy ilçesinde gezdikleri esnada, daha önce tanımadıkları A.Ç.C. isimli şahsın yüksek sesle küfür ederek yolda yürüdüğünü görmeleri üzerine şahsı uyardıkları, daha sonra imza atmak için standa geldikleri ve imza attıkları sırada A.Ç.C. ile tekrar karşılaştıkları, A.Ç.C.’nin küfürlü konuşmalarına devam etmesinden rahatsız olduklarından dolayı aralarında yeniden tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesiyle olayın meydana geldiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

Kaynak: ANKA