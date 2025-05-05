Özel'in Kızını Tehdit Eden Şahıs Hakkında Flaş Gelişme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eşine ve kızına yönelik tehdit paylaşımları yapan kişinin Trabzon'da gözaltına alındığı açıklandı.

Son Güncelleme:
Özel'in Kızını Tehdit Eden Şahıs Hakkında Flaş Gelişme

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma etkinliğine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM çıkışında yumruklu saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonrası saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun adına açılan bir Instagram hesabı üzerinden Özel’in eşine ve kızına tehditler savrulmuştu. Paylaşımlarda Özel'in kızı İpek Özel’in ev adresi de paylaşılmıştı.

'BU FİLMİN SONU MEZARLIKTA'

Instagram’da “selcuktengioglu_” kullanıcı adlı hesap üzerinden yapılan paylaşımda, “Kızım İpek… üzülerek söylemekteyim ki Özgür Özel kızın İpek özelim de yani her şeyiniz bende var… özel bakalım çocukların da senin kadar şanslı mı bakalım… bu gece hazır ol. Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” ifadeleri kullanılmıştı.

'BİR DAHAKİNE SEN DEĞİL AİLEN'

Bir diğer paylaşımda ise "Ben Selçuk Tengioğlu o ve abisi olarak buraya yazmaktayım ve pişman değilim. Kardeşimin ellerine sağlık birileri bu vatana sahip çıkması gerekiyordu. Dua etsin ki Özgür Özel tek bir yumrukla kurtuldu. Bir dahakinde bu şekilde olmayacak sonuçlarına daha kötü bir şekilde katlanacak. Bunu da buradan duyuruyorum. Dua etsin şu anda yaşıyor Allah ona karısına ve çocuğuna bağışladı biz bağışlıyoruz. Bir dahakine ailesi de karısı da çocuğu da dışarıya giderken gezerken yürürken bir kez daha düşünerek adım atsınlar bu sefer kurtulamazlar. Karısı da kendisi de yok olur. Ayağını denk alacaksın Özgür Özel, bir dahakine sen değil ailen" denilmişti.

GÖZALTINA ALINDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eşine ve kızına yönelik tehdit paylaşımları yapan kişinin Trabzon'da gözaltına alındığı açıklandı.

Özgür Özel'in Ailesine Ölüm Tehdidi! Kızının Ev Adresi Paylaşıldı: 'Filmin Sonu Mezarlıkta Olur'Özgür Özel'in Ailesine Ölüm Tehdidi! Kızının Ev Adresi Paylaşıldı: 'Filmin Sonu Mezarlıkta Olur'Güncel

Kaynak: Halk Tv

Etiketler
Özgür Özel
Son Güncelleme:
Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş
AKP'li Belediye Meclis Üyesi İstifa Etti, CHP'liler Ayakta Alkışladı: 'Muhalefete Yönelik Baskının Dozu Artıyor' AKP'li Belediye Meclis Üyesi İstifa Etti, CHP'liler Ayakta Alkışladı:
Ömer Çelik'ten MYK Sonrası Önemli Açıklamalar: 'Özgür Özel'e Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz' Ömer Çelik'ten MYK Sonrası Önemli Açıklamalar
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Erdursun En Düşük Emekli Maaşına Yapılacak Zammı Açıkladı! SGK, Bağ-Kur ve Bütün Emekliler İçin Oran Verdi Özgür Erdursun En Düşük Emekli Maaşına Yapılacak Zammı Açıkladı
Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı
Fenerbahçe'ye Transferini Resmen Açıkladı, Ortalık Yıkıldı Fenerbahçe'ye Transferini Resmen Açıkladı
Yeni Trafik Kuralları Geliyor: Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücü Yandı Yeni Trafik Kuralları Geliyor: Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücü Yandı
En Ucuz Otomatik Vitesli Arabalar Belli Oldu: Bu Otomobillerin Fiyatları 510 Bin TL'den Başlıyor En Ucuz Otomatik Vitesli Arabalar Belli Oldu: Bu Otomobillerin Fiyatları 510 Bin TL'den Başlıyor