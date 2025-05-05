Özel'in Kızını Tehdit Eden Şahıs Hakkında Flaş Gelişme

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma etkinliğine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM çıkışında yumruklu saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonrası saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun adına açılan bir Instagram hesabı üzerinden Özel’in eşine ve kızına tehditler savrulmuştu. Paylaşımlarda Özel'in kızı İpek Özel’in ev adresi de paylaşılmıştı.

'BU FİLMİN SONU MEZARLIKTA'

Instagram’da “selcuktengioglu_” kullanıcı adlı hesap üzerinden yapılan paylaşımda, “Kızım İpek… üzülerek söylemekteyim ki Özgür Özel kızın İpek özelim de yani her şeyiniz bende var… özel bakalım çocukların da senin kadar şanslı mı bakalım… bu gece hazır ol. Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” ifadeleri kullanılmıştı.

'BİR DAHAKİNE SEN DEĞİL AİLEN'

Bir diğer paylaşımda ise "Ben Selçuk Tengioğlu o ve abisi olarak buraya yazmaktayım ve pişman değilim. Kardeşimin ellerine sağlık birileri bu vatana sahip çıkması gerekiyordu. Dua etsin ki Özgür Özel tek bir yumrukla kurtuldu. Bir dahakinde bu şekilde olmayacak sonuçlarına daha kötü bir şekilde katlanacak. Bunu da buradan duyuruyorum. Dua etsin şu anda yaşıyor Allah ona karısına ve çocuğuna bağışladı biz bağışlıyoruz. Bir dahakine ailesi de karısı da çocuğu da dışarıya giderken gezerken yürürken bir kez daha düşünerek adım atsınlar bu sefer kurtulamazlar. Karısı da kendisi de yok olur. Ayağını denk alacaksın Özgür Özel, bir dahakine sen değil ailen" denilmişti.

GÖZALTINA ALINDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eşine ve kızına yönelik tehdit paylaşımları yapan kişinin Trabzon'da gözaltına alındığı açıklandı.

Kaynak: Halk Tv