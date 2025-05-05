Ataşehir'de Korkutan Yangın! Üç Katlı Bina Alevlere Teslim
İstanbul Ataşehir'de üç katlı bir apartmanın çatı katında akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler büyümeden söndürülürken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Ataşehir’de Barbaros Mahallesi Aksoy Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA