AKP'li Belediye Meclis Üyesi İstifa Etti, CHP'liler Ayakta Alkışladı: 'Muhalefete Yönelik Baskının Dozu Artıyor'

Üsküdar Belediyesi mayıs ayı 1. Oturumu Belediye Meclis Salonu’nda, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda AKP'li Meclis Üyesi Ekrem Baki gündem dışı söz alarak kürsüye geldi. AKP üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Baki, görevine bağımsız olarak devam edeceğini ifade etti.

İstifa gerekçesinin 'muhalefete yönelik baskıların artması' olduğunu söyleyen Baki, şu ifadeleri kullandı:

'İYİYE EVRİLECEĞİNE DAİR BİR İŞARET GÖREMİYORUM'

“Kendimle ilgili bir durumu da açıklamak istiyorum müsaadenizle. Son günlerde ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması, iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk, gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum.”

CHP'Lİ ÜYELER AYAĞA KALKIP TEBRİK ETTİ

AKP meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıklamasının ardından salonda alkış yükseldi. CHP'li meclis üyeleri ayağa kalkarak Ekrem Baki’yi tebrik etti. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da “Ekrem Bey'i kararından dolayı tebrik ediyorum, umarım kendisi için de ülkemiz için de hayırlara vesile olur.” ifadelerini kullandı. Baki, Bağımsız Meclis Üyesi olarak devam edecek.

Kaynak: ANKA