ABD'nin Yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack Başkentte!

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ankara Büyükelçiliği görevine aday gösterilen iş adamı Thomas Barrack, Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda büyükelçi seçilmişti. Görevine başlamak üzere Ankara'ya gelen ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack yaptığı ilk açıklamada, "Amacım Türkiye-ABD ilişkilerini yukarı taşımak" dedi.

'TRUMP'IN AMACI...'

Saat 22.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen Barrack, burada basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "atalarının geldiği" topraklarda olmaktan onur duyduğunu belirterek memnuniyetini dile getirdi. "Trump'ın amacı, Türkiye ile ABD arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımaktır" diyen Barrack, iki ülkenin her zaman harika ilişkilere sahip olduğunu ancak bunun "olağanüstü" olması gerektiğini söyledi.

Barrack, Trump'ın, Türkiye ile ABD'yi daha güçlü kılmayı ve dünyayı daha iyi bir hale getirmeyi amaçladığını, bunun için de barış ve refahı, iki ülke halkı ve "iki büyük ulusun büyük liderleri" aracılığıyla sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

TOM BARRACK KİMDİR?

ABD'nin California eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, lisans eğitimini Güney California Üniversitesinde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesinde tamamladı.

Lübnan'ın Zahle kentinden 1900 yılında ABD'ye göç eden Lübnanlı Hıristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü.

Öğrencilik yıllarında rugby takımına girerek sporla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı.

1980'lerde Reagan yönetiminde İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Barrack, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile California'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.

Kaynak: AA-İHA