Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşen Trump'tan Açıklama! Dikkat Çeken 'Rusya-Ukrayna Savaşı' Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Donald Trump, "Rusya ile Ukrayna arasındaki saçma ama ölümcül savaşın sona erdirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşen Trump'tan Açıklama! Dikkat Çeken 'Rusya-Ukrayna Savaşı' Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından bir açıklama yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN WASHINGTON'A GİDECEK

Trump, açıklamasında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye, Gazze ve daha birçok konuda çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim" ifadesini kullandı. ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini ileri bir tarih için Türkiye'ye davet ettiğini, kendisinin de Washington'a geleceğini belirtti.

Trump, "Başkan olarak görev yaptığım dört yıl boyunca (2016-2020) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerim mükemmeldi" yorumunu yaparak, pek çok konuda birlikte çalıştıklarını anımsattı.

'ERDOĞAN İLE ÇALIŞMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM'

Rusya-Ukrayna savaşına atıf yapan Trump, "Rusya ile Ukrayna arasındaki saçma ama ölümcül savaşın sona erdirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la Görüştü, Türkiye'ye Davet EttiCumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la Görüştü, Türkiye'ye Davet EttiGüncel

Kaynak: AA

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