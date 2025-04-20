Dışişleri Bakanlığı'ndan Rümeysa Öztürk Açıklaması: Gerekli Destek Sağlanacak

Dışişleri Bakanlığı, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ün son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, süreci başından bu yana yakından takip ettiklerini ve Öztürk'e ilk günden itibaren konsolosluk desteği verildiğini belirtti.

Yazılı açıklamada, Rümeysa Öztürk'ün, ABD'nin iç politikasındaki gelişmelerin tetiklediği ve binlerce yabancı öğrenciyi etkileyen bir yasal sürecin sembol isimlerinden biri haline geldiği ifade edildi. Sürecin, Öztürk ve ailesinin tercihleri doğrultusunda, kişisel haklara saygı çerçevesinde yürütüldüğü vurgulandı.

Bazı çevrelerin kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik açıklamalarda bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Sayın Öztürk hakkında yalnızca iki adli süreç mevcuttur" denildi. Bu süreçlerden ilkinin Louisiana eyaletinde süren göçmenlik davası olduğu, ikinci sürecin ise gözaltı kararına yönelik itiraz süreci olduğu belirtildi.

16 Nisan'da Houston Başkonsolosluğu'nun takibinde gerçekleşen ilk duruşmada, Öztürk'ün vizesinin iptaline ilişkin hukuki değerlendirme yapıldığı aktarıldı. Bu davada kararın 1 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor. Mahkeme, Öztürk'ün bu tarihe kadar kefaletle serbest bırakılması talebini ise reddetti.

İkinci dava kapsamında ise, Vermont eyaletindeki mahkemede 14 Nisan'da görülen duruşmanın ardından karar 18 Nisan'da açıklandı. Mahkeme, yetkinin Vermont eyaletinde olduğuna hükmederek Öztürk'ün bu bölgeye sevk edilmesini kararlaştırdı. Kefaletle serbest bırakılma talebinin ise 9 Mayıs'ta değerlendirileceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, her iki sürecin de büyük bir titizlikle izlendiği ve gerekli tüm desteğin sağlandığı yinelenerek, "Vatandaşımızın haklarının korunması için Bakanlığımız tüm imkanlarını seferber etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA