ABD'de Filistin'e Destek Verdiği İçin Gözaltına Alınmıştı: Rümeysa Öztürk'e Kefalet Yok

ABD’de Filistin’e verdiği destek nedeniyle geçtiğimiz ay gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğu devam edecek. Tufts Üniversitesi'nde eğitim gören Öztürk’ün, Louisiana eyaletindeki göçmenlik mahkemesinde yapılan kapalı duruşmasında, kefalet talebi reddedildi.

Öztürk’ün avukatları, müvekkillerinin Trump yönetiminin baskısıyla, Gazze saldırılarına dair yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle hedef alındığını ve hukuki sürecin siyasallaştırıldığını belirtti. İç Güvenlik Bakanlığı ise Öztürk’ün serbest kalmasının "kaçma riski" ve "toplum için tehdit" oluşturabileceğini öne sürdü.

Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Marty Rosenbluth, "Bu, hukukun üstünlüğünün açık ihlalidir. Göçmenlik mahkemeleri, Filistin haklarını savunanlara karşı siyasi bir silaha dönüştürülüyor" dedi.

Rosenbluth ayrıca, hükümetin ellerinde ciddi bir kanıt bulunmadığını ve tüm sürecin, Dışişleri Bakanlığının ICE’a gönderdiği tek paragraflık bir yazıya dayandığını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

25 Mart’ta Massachusetts’te iftara giderken maskeli ICE görevlilerince gözaltına alınan Öztürk, önce Vermont’a, ardından Louisiana’daki bir gözetim merkezine götürülmüştü. Bu sırada avukatları acil başvuru yaparak, sınır dışı kararının durdurulmasını sağlamıştı.

Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper da, Öztürk’ün davasının Vermont’ta görülmesinin daha uygun olduğunu ifade etmişti. Ancak halen Louisiana’da tutulan Öztürk’ün sağlık durumu gerekçe gösterilerek, Vermont’a transferi veya serbest bırakılması için yeni bir başvuru daha yapıldı.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA