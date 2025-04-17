Ukrayna-ABD Maden Anlaşmasında Flaş Gelişme: Zelenskiy Tarih Verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile müzakere edilen maden anlaşmasının perşembe günü toplanacak çevrimiçi toplantıda imzalanabileceğini belirtti.

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Ukrayna-ABD Maden Anlaşmasında Flaş Gelişme: Zelenskiy Tarih Verdi

Ukrayna, ABD Başkanı Trump ile Ukrayna lideri Zelenski arasında tartışmaya neden olan değerli madenler anlaşmasında önemli ilerleme kaydettiklerini açıklamıştı. Ukrayna’nın tam egemenlik talebi ve ABD’nin kaynaklar üzerindeki kontrol isteği nedeniyle son detayların müzakere edildiği belirtilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile müzakere edilen maden anlaşmasının perşembe günü toplanacak çevrimiçi toplantıda imzalanabileceğini belirtti.

Anlaşma, ABD’nin Ukrayna’daki nadir toprak elementleri ve kritik mineraller üzerinde söz sahibi olmasını öngörüyor.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ NEDİR?

Modern teknolojinin görünmeyen kahramanları olarak anılan nadir toprak elementleri, artık yalnızca mühendislerin ya da bilim insanlarının gündeminde değil. Bu 17 özel element, günümüzde dünyanın en büyük jeopolitik rekabetlerinden birinin tam merkezinde yer alıyor. Giderek dijitalleşen, elektrifikasyona yönelen ve savunma teknolojilerinde yarışa giren ülkeler için bu kaynaklar stratejik birer silah haline geldi.

Ukrayna-ABD Maden Anlaşmasında Flaş Gelişme: Zelenskiy Tarih Verdi - Resim : 1

Bu elementler, akıllı telefonlardan elektrikli araçlara, rüzgar türbinlerinden lazer sistemlerine kadar sayısız teknolojide kullanılıyor. Özellikle yüksek mıknatıs gücü, ısıya dayanıklılık ve fosforesan özellikleri, onları elektronik ve savunma sanayii için vazgeçilmez kılıyor.

ABD yönetimi, Ukrayna’daki bu kaynaklara erişerek Çin’in küresel pazardaki hakimiyetini kırmayı hedefliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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