ABD'den İtiraf Gibi 'Rümeysa Öztürk' Açıklaması: 'Gözaltına Alınması İçin Kanıt Bulunamadı'

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rümeysa Öztürk’ün antisemitik ya da terör bağlantılı faaliyetlerine dair bir kanıt bulamadı. Vizesi iptal edilen Türk öğrenci hakkında federal yargıç sınır dışı kararını durdurdu. ICE belgelerinde, vize iptali sürecinin gizli tutulduğu ortaya çıktı.

ABD'den İtiraf Gibi 'Rümeysa Öztürk' Açıklaması: 'Gözaltına Alınması İçin Kanıt Bulunamadı'

ABD’de Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün gözaltına alınmasına ilişkin yeni belgeler kamuoyuna yansıdı. Washington Post’un haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Öztürk’ün antisemitik eylemlerde bulunduğuna ya da Hamas’ı desteklediğine dair herhangi bir kanıt bulamadı.

ABD'den İtiraf Gibi 'Rümeysa Öztürk' Açıklaması: 'Gözaltına Alınması İçin Kanıt Bulunamadı' - Resim : 1

TERÖRLE BAĞLANTISI BULUNAMADI

Gazetede açıklanan mart tarihli bir bildiride, İç Güvenlik Bakanlığı’nın (DHS), Öztürk’ün İsrail karşıtı bir protestoya katılması ve Tufts Üniversitesi’ni İsrail bağlantılı şirketlerden yatırımını çekmeye çağıran bir yazı kaleme almasını gerekçe göstererek vize iptalini önerdiği belirtiliyor. Ancak, İç Güvenlik Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisi Andre Watson, bunlar dışında suçlamaları destekleyecek başka bir delil bulunmadığını bildirdi. Belgelerde ayrıca, Öztürk'ün terörle bağlantısının incelendiği ve veri tabanlarında herhangi bir bağlantıya rastlanmadığı kaydedildi.

ABD'den İtiraf Gibi 'Rümeysa Öztürk' Açıklaması: 'Gözaltına Alınması İçin Kanıt Bulunamadı' - Resim : 2

YETKİLİLER SESSİZ

ICE’in yürüttüğü operasyonlarla ilgili belgelerden birinde ise, Öztürk’ün vize iptalinin gizli tutulacağı ve Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili bilgi paylaşmayacağı vurgulandı. Bakanlık, dosyayla ilgili yorum yapmadı. DHS ise konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi.

NE OLMUŞTU?

Rümeysa Öztürk 25 Mart’ta iftara gitmek için sokakta yürüdüğü sırada yüzleri maskeli ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı. ABD’li Senatör Marco Rubio, Öztürk’ün vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini duyurmuş, onu “Hamas destekçisi” olmakla suçlamıştı. Ancak federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurdu ve davanın Vermont’ta görülmesi gerektiğine hükmetti.

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Kaynak: AA

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