Yargıçtan Çarpıcı Değerlendirme... Rümeysa Öztürk ABD'de Anayasal Kriz Çıkarabilir

ABD'nin Massachusetts eyaletinde, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 25 Mart'ta iftara giderken gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün duruşmasında yargıç çok kritik bir değerlendirme yaptı.

ABD Bölge Yargıcı William Sessions, yetkililere Rümeysa Öztürk'ü neredeyse üç haftadır tutulduğu Louisiana gözaltı merkezinden geçen ay gözaltına alınıp kısa bir süre tutulduğu Vermont'a geri götürmeleri talimatı verebileceğini belirtti.

HÜKÜMETİN TEPKİSİ NE OLACAK?

Öztürk'ün sınır dışı edilmesi dahi talep edilen davanın kafa karıştırıcı bir hal aldığını söyleyen Yargıç Sessions, Rümeysa Öztürk lehine karar vermesi durumunda yönetimin ne yapacağına ilişkin temel bir sorunun doğduğunu belirtti.

Yargıç, hükümetin göçmenler konusunda katı tutumunu hatırlatarak, "Eğer hükümet 'Serbest bırakılamaz çünkü göçmenlik konusunda dokunulmaz bir gözaltı emrimiz var' derse, o zaman anayasal bir krizin içine sürükleniriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi