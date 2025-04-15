ABD'den Yemen'e 5 Hava Saldırısı

Yemen'deki Husiler, ABD'nin ülkeye 5 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırılardaki can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin bir bilgi verilmedi.

ABD'den Yemen'e 5 Hava Saldırısı

Yemen'deki Husiler, ABD'nin ülkeye düzenlediği hava saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. Marib ilindeki El-Abdiye'ye 2, Cevf ilindeki El-Cuhf, El-Kadir ve El-Hazm beldelerine de 3 hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

ABD güçlerinin dün akşam da Marib ilinin Ragvan ve Medgal ilçelerine 15, Hudeyde iline bağlı Kızıldeniz'deki Kamaran Adası'na da 6 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Söz konusu saldırılarda can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD'DEN YEMEN'E SALDIRILAR

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

ABD 15 Mart'tan bu yana Yemen'e yüzlerce hava saldırısı düzenlerken, Husiler saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 123 sivilin öldüğünü ve 247 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

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