İsrail'den Batı Şeria'da Baskın! Filistinliyi Darp Edip Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da yine baskın düzenledi. İsrail askerleri, baskın sırasında yaraladığı bir kişiyi gözaltına aldı, yaşlı bir Filistinliyi de darbetti.

İsrail'den Batı Şeria'da Baskın! Filistinliyi Darp Edip Gözaltına Aldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail güçleri, sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın yaptı. Bazı mahallelere konuşlanan askerler, Taavun Mahallesi'nde ise bir evi kuşattı. Askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli, gözaltına alındı.

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki bazı kent ve beldelere baskınlarında ise kimi Filistinlileri gözaltına aldığı da belirtildi. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'ta 86 yaşındaki bir Filistinliyi darbettiği aktarıldı. Kızılay ekiplerinin müdahale ettiği, bedeninde morluklar oluşan Filistinlinin, tedavi için hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

BASKIN VE SALDIRILARDA ARTIŞ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te söz konusu tarihten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 171'i çocuk olmak üzere 948'e yükseldi.

Kaynak: AA

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