Irak'ta Fırtına Felaketi! 2 Bin 571 Kişi Hastanelik Oldu

Irak’ın büyük bir kısmında yoğun olan toz fırtınası yaşandı. Söz konusu afet sebebiyle toplan 2 bin 751 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Irak'ta Fırtına Felaketi! 2 Bin 571 Kişi Hastanelik Oldu

Irak'ın orta ve güney kesiminde büyük bir toz fırtınası meydana geldi. Bazı bölgelerde gökyüzünün rengi turuncuya dönerken, görüş mesafesi 1 kilometrenin altına kadar düştü. Hava trafiğini aksatan afet nedeniyle Necef ve Basra vilayetlerindeki havaalanlarında çok sayıda uçuş da iptal edildi.

Irak'ın güneydoğusundaki Meysan vilayetinde 656 kişi nefes darlığı şikayetiyle hastanelerde tedavi altına alındı. Basra’da 749, Müsenna'da 700, Divaniye'de 322, Zikar'da 174 ve Necef'te ise 150 kişi hastaneye kaldırıldı. Ülke genelinde toplam 2 bin 751 kişi solunum sıkıntısı nedeniyle hastanelik oldu.

Irak'ta Fırtına Felaketi! 2 Bin 571 Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 1

BASRA'DA RESMİ TATİL

Ülkedeki toz fırtınasından en fazla etkilenen Basra vilayetinde bugün resmi tatil ilan edildi. Basra Valisi Esad el-İydani, kötü hava şartları nedeniyle vilayetteki tüm kamu kurumlarında resmi tatil ilan edildiğini duyurdu. Özellikle vatandaşların solunum yolu hastalıklarından korunması amacıyla bu kararın alındığını belirten el-İydani, görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte böyle bir adımın kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

Sağlık, güvenlik ve temel hizmetlerden sorumlu kurumların çalışmalarına kesintisiz devam edeceği öğrenildi.

İKLİM KRİZİNE KARŞI EN SAVUNMASIZ ÜLKELERDEN

Irak, Birleşmiş Milletler'e göre toz fırtınaları, bunaltıcı sıcaklar ve su kıtlığı nedeniyle iklim değişikliğine karşı en savunmasız 5 ülkeden biri. 2022'de meydana gelen şiddetli toz fırtınasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5 binden fazla kişi ise solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye başvurmuştu.

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Kaynak: İHA

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