İsrail'in Katliamları Sürüyor: Gazze'de Can Kaybı 51 Bine Yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü saldırılarda can kaybı artıyor. Son olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 24 saatte 17 artarak 51 bine yükseldiği açıklandı.

İsrail'in Katliamları Sürüyor: Gazze'de Can Kaybı 51 Bine Yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin güncel bilgileri açıkladı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 17 ölü ve 69 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1630 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 302 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Katliamları Sürüyor: Gazze'de Can Kaybı 51 Bine Yükseldi - Resim : 1

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 51 bine, yaralıların sayısının da 116 bin 343'e yükseldiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında ise hâlâ binlerce ölü olduğu ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

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