İsrail'den Gazze'de Çadır Saldırısı! 5 Can Kaybı
İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara saldırılar düzenledi. Olayda en az 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri saldırı düzenleyen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesinde bulunan çadırları vurdu. Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.
İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları vurdu.
Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.
Kaynak: AA
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