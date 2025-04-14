İsrail'den Lübnan'a Karadan ve Havadan Saldırılar Sürüyor

İsrail güçlerinin sivil ve askeri araçlarla Lübnan'ın güneyinde sınırdan içeri girip Vezzani Nehri'ne kadar ilerlediği açıklandı.

İsrail'den Lübnan'a Karadan ve Havadan Saldırılar Sürüyor

İsrail'in 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen güneydeki bölgelerde havadan ve karadan ihlallerine devam ettiği bildirildi.

İsrail ordusunun sivil ve askeri araçlarla Vezzani Nehri'nin yatağına kadar ilerlediği, güneydeki Sur kentine bağlı Alma Şab beldesinde de makineli tüfeklerle ateş açtığı belirtildi.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki bölgelerde keşif uçuşlarını da sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki 5 noktadan çekilmedi. Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Lübnan'ın güney bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA

Almanya'nın Yeni Başbakanı Belli Oluyor Almanya'nın Yeni Başbakanı Belli Oluyor
11 Nisan O Burcun Günü Olacak! Şans Peşini Bırakmayacak 11 Nisan O Burcun Günü Olacak! Şans Peşini Bırakmayacak
Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı
İsrail Batı Şeria'da Hastaneyi Basıp Filistinli Genci Alıkoydu İsrail Batı Şeria'da Hastaneyi Basıp Filistinli Genci Alıkoydu
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu
Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı, Altında Ters Rüzgar Başladı Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı
Mahfi Eğilmez Altın Fiyatlarındaki Perde Arkasını Açıkladı! Herkes Ters Köşe Olacak Mahfi Eğilmez Altın Fiyatlarındaki Perde Arkasını Açıkladı! Herkes Ters Köşe Olacak
ATM'den Para Çeken Herkesi İlgilendiriyor! Tümden Değişti ATM'den Para Çeken Herkesi İlgilendiriyor! Tümden Değişti
Daha Önce Keşfedilmemişti, İlk Kez Ortaya Çıktı! 30 Bin Liraya Almıştı, Şimdi Paha Biçilemiyor Daha Önce Keşfedilmemişti, İlk Kez Ortaya Çıktı! 30 Bin Liraya Almıştı, Şimdi Paha Biçilemiyor