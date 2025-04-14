İsrail'den Lübnan'a Karadan ve Havadan Saldırılar Sürüyor

İsrail'in 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen güneydeki bölgelerde havadan ve karadan ihlallerine devam ettiği bildirildi.

İsrail ordusunun sivil ve askeri araçlarla Vezzani Nehri'nin yatağına kadar ilerlediği, güneydeki Sur kentine bağlı Alma Şab beldesinde de makineli tüfeklerle ateş açtığı belirtildi.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki bölgelerde keşif uçuşlarını da sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki 5 noktadan çekilmedi. Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Lübnan'ın güney bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA