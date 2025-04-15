Şoke Eden CIA Raporu Ortaya Çıktı: 'Rus Askerleri Uzaylılarla Çatıştı'

CIA belgelerine göre Sovyet askerleri bir UFO’yu düşürdü, ardından 23 asker taş kesildi. Patlamadan sağ kurtulan iki kişi, uzaylıların küreye dönüşerek güçlü bir ışık yaydığını söyledi. İddiaya göre KGB, UFO enkazını ve taş kesilen askerleri gizli bir üsse taşıdı.

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Şoke Eden CIA Raporu Ortaya Çıktı: 'Rus Askerleri Uzaylılarla Çatıştı'

ABD’nin dış istihbarat teşkilatı CIA, 1991’de dağılan Sovyetler Birliği’nin istihbarat servisi KGB’ye ait bir rapor ele geçirdi. 250 sayfalık raporda, uzaylılarla girilen savaşa dair detaylar yer aldı.

ASKERLER TAŞA DÖNDÜ

CIA’in gizliliğini kaldırdığı belgelerde, Sovyetler Birliği döneminde Rus askerlerinin bir UFO'yu vurduğu ve ardından yaşananların tüyler ürpertici olduğu iddia ediliyor. Belgede, 1991 yılı öncesinde Ukrayna’da tatbikat yapan Sovyet askerlerinin alçaktan uçan bir daire şeklindeki cisme füze ile ateş açtığı ve UFO’nun vurularak yere düştüğü aktarılıyor. İddialara göre, düşen aracın içinden çıkan beş kısa boylu, büyük kafalı ve siyah gözlü yaratıklar birleşerek küre şeklini aldı, ardından çok parlak bir ışık saçarak patladı ve olayı izleyen 23 asker taş direklere dönüştü. Sadece patlamadan uzakta olan iki asker hayatta kalabildi.

Şoke Eden CIA Raporu Ortaya Çıktı: 'Rus Askerleri Uzaylılarla Çatıştı' - Resim : 1

ENKAZ GİZLİ ÜSSE TAŞINDI

CIA dosyasında, Sovyet istihbaratı KGB’nin hem taş kesilen askerleri hem de uzay aracının enkazını ele geçirerek Moskova yakınlarındaki gizli bir üsse taşıdığı öne sürülüyor. Belgelerde yer alan Sovyet bilim insanlarının analizine göre, yaratıkların yaydığı ışık Rus askerlerinin hücrelerini adeta kireç taşına dönüştürdü.

Şoke Eden CIA Raporu Ortaya Çıktı: 'Rus Askerleri Uzaylılarla Çatıştı' - Resim : 2

New York Post’un haberine göre, CIA raporu olayın ardından “uzaylıların son derece gelişmiş teknoloji ve silahlara sahip olduğu” değerlendirmesini içeriyor. CIA ajanlarından biri, yaşananları “dünya dışı varlıkların insanı donduran korkunç bir intikamı” olarak nitelendirdi. Pentagon’a bağlı UAP Görev Gücü’nün de benzer gizemli olaylarla ilgili birçok dosyayı arşivinde bulundurduğu kaydedildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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