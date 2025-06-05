Kurban Etini Saklarken Dikkat! Bu Hata Büyük Sağlık Sorunu Çıkartır

SAKLAMA ISISINA DİKKAT EDİN

Kurban etleri buzdolabında 0 ile 4 derece arasında en fazla 1-2 gün saklanabiliyor. Uzun süreli muhafaza için ise -18 derecelik derin dondurucular tercih edilmeli. Bu sıcaklıkta saklanan etler 6 ay ila 1 yıl arasında tazeliğini koruyabiliyor. Ancak bir kez çözdürülen etin yeniden dondurulması kesinlikle önerilmiyor.

PORSİYONLARA AYIRIN, TARİH ETİKETİ EKLEYİN

Etlerin dondurulmadan önce yemeklik porsiyonlara ayrılması, hem kullanım kolaylığı sağlıyor hem de israfı önlüyor. Hangi etin ne zaman dondurulduğunu gösteren etiketlerin paketlerin üzerine yazılması da, takibi kolaylaştırıyor.