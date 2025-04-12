ABD'de Gözaltına Alınan Rümeysa Öztürk Yaşadıklarını Anlattı: 'Kaçırıldığımı ve Öldürüleceğimi Zannettim'

ABD’de Filistin’e destek verdiği gerekçesiyle sokak ortasında gözaltına alınan Tufts Üniversitesi’nde doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, yaşadıklarını mahkemeye sunduğu 7 sayfalık dilekçede anlattı. Öztürk, gözaltı sürecinde avukatına ulaşamadığını, kötü muamele gördüğünü ve astım krizlerine rağmen tıbbi destek alamadığını dile getirdi. İbadet ve temel ihtiyaç taleplerinin karşılanmadığını belirten Öztürk, kefaletle serbest bırakılmak ve eğitimine devam etmek istiyor.

ABD'de Gözaltına Alınan Rümeysa Öztürk Yaşadıklarını Anlattı: 'Kaçırıldığımı ve Öldürüleceğimi Zannettim'

Tufts Üniversitesi'nde doktora yapan Rümeysa Öztürk, 25 Mart’ta ABD’de Filistin’e verdiği destek gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Öztürk, Vermont Federal Bölge Mahkemesi’ne sunduğu 7 sayfalık dilekçede, gözaltı sürecinde yaşadığı korku dolu anları ve kötü muameleyi detaylarıyla anlattı.

İFTARA GİDERKEN GÖZALTINA ALINDI

İftara gitmek üzereyken Massachusetts’teki evinin yakınında yüzleri maskeli 6 göçmenlik görevlisi tarafından alıkonulan Öztürk, nereye götürüldüğünü bilmediği bu yolculukta kaçırıldığını ve öldürüleceğini düşündüğünü aktardı. Sivil kıyafetli görevlilerin davranışları nedeniyle bunların polis olduğuna inanmadığını dile getirdi. İlk kez New Hampshire'da bir karakolu andıran yere ulaştıklarında gözaltında olduğunu anladığını ifade etti.

ABD'de Gözaltına Alınan Rümeysa Öztürk Yaşadıklarını Anlattı: 'Kaçırıldığımı ve Öldürüleceğimi Zannettim' - Resim : 1

'YASAL HAKLARIMA ERİŞEMEDİM'

Gözaltına alınmasının ardından avukatıyla görüşmek istediğini ancak bu talebinin hem ilk anda hem de Vermont’a ulaştığında reddedildiğini dile getiren Öztürk, yasal haklarına erişemediğini belirtti. Vermont’taki gözaltı hücresinde sert bir bankta yattığını, gece boyunca sorguya alındığını ve kendisine sığınma başvurusu yapıp yapmayacağı, bir terör örgütüyle bağlantısının olup olmadığı gibi sorular yöneltildiğini aktardı.

DÖRT KEZ ASTIM KRİZİ GEÇİRDİ

Öztürk daha sonra Massachusetts’ten binlerce kilometre uzağa, Louisiana’daki bir gözaltı merkezine götürüldü. Burada kaldığı süre içinde dört kez astım krizi geçirdiğini belirten genç kadın, yeterli tıbbi desteğe ulaşamadığını ifade etti. Kendisini güvende hissetmediğini ve çalışanların davranışlarının oldukça kaba olduğunu dile getirdi.

ABD'de Gözaltına Alınan Rümeysa Öztürk Yaşadıklarını Anlattı: 'Kaçırıldığımı ve Öldürüleceğimi Zannettim' - Resim : 2

'HER GÜN DUA EDİYORUM'

Dilekçesinde son beş yıldır üzerinde çalıştığı doktorasını tamamlamak istediğini belirten Öztürk, "Bana hala bir seccade veya Kur'an verilmedi. Ayrıca bir Müslüman din görevlisiyle görüşmek istedim. Bu talepleri iki haftadan uzun bir süre önce yaptım. Ayrıca hava durumu nedeniyle hafif uzun kollu giysiler istedim ama alamadım. Somerville'deki (Massachusetts) evime ve yaşadığım topluluğun arasına geri dönebilmek, her gün serbest bırakılmam için dua ediyorum." dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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