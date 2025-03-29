Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Rümeysa Öztürk' Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerde bulunduklarını açıkladı.

Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD’de gözaltına alınan vatandaşımız Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerimiz sürmekte. Vaşington Büyükelçiliğimiz ve ilgili başkonsolosluklarımız tarafından her türlü konsolosluk hizmeti ve hukuki destek sunulmaktadır. Houston Başkonsolosumuz dün (28 Mart) vatandaşımızı Louisiana'da tutulduğu merkezde ziyaret etmiştir. Vatandaşımızın istek ve talepleri yerel makamlara ve avukatına iletilmiştir. Houston Başkonsolosumuz, vatandaşımızı bugün yeniden ziyaret edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA