Rümeysa Öztürk'ün 24 Saat Boyunca Nerede Olduğu Ortaya Çıktı: ABD Polisi Mahkeme Kararını Bile Tanımamış

ABD’deki Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rumeysa Öztürk, salı gecesi iftar yapmak için arkadaşlarıyla buluşmak üzere tek başına yürüdüğü esnasında evinin yakınlarında Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alınmıştı.

CNN International'da yer alan habere göre Öztürk’ün avukatları, geçerli bir F-1 öğrenci vizesine sahip olan Türk öğrencinin, gözaltına alınmasının ardından New England'daki devlet daireleri de dahil olmak üzere birden fazla eyalete götürüldüğünü açıkladı.

MAHKEME KARARI YOK SAYILMIŞ

Ertesi sabah, tutuklanmasından yaklaşık altı saat sonra Öztürk'ün 48 saat önceden haber verilmeksizin Massachusetts sınırları dışına çıkarılmamasını öngören mahkeme kararına rağmen, evinden yaklaşık 2400 kilometre uzağa, Alexandria, Louisiana'daki bir hazırlık tesisine götürüldü.

Cuma günü sunulan değiştirilmiş habeas corpus (ihzar müzekkeresi) dilekçesine göre, Öztürk Louisiana'ya nakledilirken astım krizi geçirdi. Bu süre boyunca, Öztürk'e herhangi bir suçlama yöneltilmedi ve herhangi bir avukatla görüşmesine de izin verilmedi.

Öztürk son olarak da Basile, Louisiana'daki Güney Louisiana Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’ne (ICE) götürüldü.

SAATLER SONRA YERİ TESPİT EDİLDİ

Arkadaşları, ailesi ve avukatları tutuklanmasının ardından yaklaşık 24 saatlik süre boyunca Öztürk’ün nerede olduğunu tespit edemedi ve kendisiyle iletişim kuramadı.

Yaklaşık bir gün sonra, Öztürk'ün avukatları çarşamba akşamı kendisiyle iletişim kurabildi.

Avukatı CNN'e yaptığı açıklamada, Öztürk'e karşı herhangi bir suçlama yönetilmediği; 21 Mart’ta vizesinin iptal edildiği ancak gözaltına alınana dek kendisinin herhangi bir şekilde durumdan haberdar edilmediğini belirtti.

SINIR DIŞI KARARI DURDURULDU

Öte yandan uma günü Boston'daki bir federal yargıç Öztürk'ün sınır dışı edilmesini durdurma kararı aldı. Mahkeme ABD yönetiminden 1 Nisan’a kadar savuma yapmasını istedi.

Kaynak: Haber Merkezi