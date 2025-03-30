Hollanda'da Müslümanlar Camilere Akın Etti

Hollanda'nın Schiedam kentindeki yüzlerce Müslüman, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Güney Hollanda Bölgesi'ne (IGMG GH) bağlı Yıldız İslam Merkezi'nde bayram namazını kılmak için bir araya geldi.

Cami imamı Yasir Altıok, namaz sonrasında okuduğu hutbede, huzur, neşe, sevinç, birlik ve dayanışma günleri olan bayrama kavuşmanın sevincini yaşamanın yanı sıra Gazze'de ve dünyanın farklı bölgelerinde zulüm gören Müslümanların acısıyla hüzünlü olduklarını söyledi.

Bayram namazı için saf tutan Müslümanlar, daha sonra bayramlaştı.

Kaynak: AA