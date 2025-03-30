Siyasilerden Ramazan Bayramı Mesajları

Bayram namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyasetçiler, aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da bayram dileklerini paylaştı. Parti liderleri ve bakanlar başta olmak üzere birçok isim, Ramazan Bayramı’nı kutladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha tamamlayarak kavuştuğumuz mübarek Ramazan Bayramı'nızı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramımızın; ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için huzura, felaha, esenliğe, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Ramazan Bayramı'nın gönüllerimize sekinet, kalplerimize sevgi, ülkemize huzur, mazlum coğrafyalara barış getirmesini diliyorum."

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha tamamlayarak kavuştuğumuz mübarek Ramazan Bayramı'nızı canıgönülden tebrik ediyorum.https://t.co/aWIr1kngXY… pic.twitter.com/G7nulQ6uQ1 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 30, 2025

ÖZGÜR ÖZEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Akçaabatta, Ramazan Bayramı'na yönelik şunları söyledi: "Ben her bayram sabahı Manisa’da kendi memleketimde bayram namazını kılıp vatandaşlarımla bayramlaşırım. Ancak bu bayram hep birlikte cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da Akçaabat’tayız. Büyük bir haksızlık, karalama kampanyaları sonucunda İmamoğlu’nu ve çok sayıda arkadaşımızı siyasi tutsak olarak tutuyorlar. Maalesef bayram bütün Türkiye’nin birleştiği, küslüklerin unutulduğu kutsal günlerken bu bayram Türkiye’mize büyük bir ayrılık yaşattırılıyor. 19 Mart günü başlayan süreçle, Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanı olacağına inandığımız İmamoğlu kendisini sevenlerden, köylülerinden uzaklaştırıldı. Bir ayrılık yaşattırılıyor. Biz de bugün onun gelemedi, köyüne hep beraber geldik, namazımızı kıldık. Burada bir büyük kampanyayı başlatmaya geldik."

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram namazı sonrasında şunları söyledi: "Öncelikle bu mübarek günde başta siyasiler olmak üzere sorumluluk sahibi makamları işgal edenlerin toplumumuzun birliği, beraberliği ve kardeşliği noktasında kullandıkları dile özen göstermelerini tekraren ifade etmek istiyorum. Gazze'de dindaşlarımız, Doğu Türkistan'daki soydaşlarımız zulüm altındalar. Sürgünlerle cezalandırmalarla ve ölümlerle sınanıyorlar. Bu bayramın, bütün bu dönemlerin bittiği bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum"

BAKIRHAN VE HATİMOĞLULLARI

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Ramazan Bayramı'na ilişkin ortaj mesaj yayımladı. Mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Bayramlar, dayanışma ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği, ortak duygularda buluştuğumuz özel günlerdir. Bu bayramın, ortak acılarımızı dayanışmayla aşmamıza, umudu büyütmemize ve yeni bir başlangıç yapmamıza vesile olmasını temenni ediyoruz. Ramazan Bayramı’nın başta yoksulluğun, adaletsizliğin ve eşitsizliklerin sona erdiği; herkesin huzur içinde yaşam sürdüğü bir döneme kapı açmasını diliyoruz.

Bugün, ülkemizin içinde bulunduğu siyasi ve toplumsal gerilimleri diyalog, demokratik uzlaşı ve müzakere yoluyla aşmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bayramların uzlaştırıcı duygusunu her an hissetmemiz ve yaşatmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Toplumun iradesini hiçe sayan anlayış yerine halkın tercihine saygı duyan, demokratik ilkeleri esas alan ve diyalogdan kaçınmayan bir yaklaşımla tüm sorunlarımızı çözebiliriz.

Bu bayram vesilesiyle, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesini diliyoruz. Türkiye’nin en büyük bayramı barışın sağlanacağı gün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Ramazan Bayramı’nın 85 milyon yurttaşımıza huzur ve demokrasi, cezaevindeki tüm siyasi tutsaklara."

Ramazan Bayramı kutlu olsun



Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın Ramazan Bayramı mesajı:https://t.co/lILIFA2hAm pic.twitter.com/9GfCOoSrMs — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) March 29, 2025

MUSTAFA DESTİCİ

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yayımladığı bayram mesajında şu ifadelere yer verdi: "Müslüman Türk Milleti’nin ve İslam Âlemi’nin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, bayramın, ülkemiz, milletimiz ve başta Türk-İslam coğrafyalarında yaşayan kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlık için, yaşanan felaketlerin son bulmasına, herkes için, barış, huzur ve mutluluğa vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum."

ALİ BABACAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yayımladığı bayram mesajında, "Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Bu bayram, gençlerimizin yarınlara umutla baktığı, sofralarımızın bereketle dolduğu, ülkemizin özgürlüğe ve tam demokrasiye kavuştuğu günlere vesile olsun. Barışın, huzurun ve adaletin daim olduğu nice bayramlar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

AHMET DAVUTOĞLU

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından bayram mesajı yayımladı. Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bayramlar o eski bayramlar değil ama ümitsiz olmayacağız! Ramazan Bayramımızın; Ülkemize, mazlum milletlere ve İslam alemine sağlık, barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum."

NUMAN KURTULMUŞ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları aktardı: "Ramazan Bayramı'nın, barış ve toplumsal uzlaşıyı daha da güçlendirerek, milletimizin ortak değerleri etrafında kenetlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Demokratik değerlerimize, hukukun üstünlüğüne ve kardeşliğimize sahip çıkmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bayram, ülkemizin ayağına bir pranga gibi vurulan terörün tamamen ortadan kalktığı, terörsüz Türkiye hedefimizin gerçekleştiği, bu topraklardaki ezeli ve ebedi kardeşliğimizin pekiştiği bir bayram olsun. Bu vesileyle, aziz milletimizin, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm Müslümanların bayramını en içten dileklerimle kutluyor, Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa barış, sağlık ve esenlik getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bayramınız mübarek olsun."

Kaynak: Haber Merkezi