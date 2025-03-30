Almanya'da Huzurevi Alevlere Teslim Oldu: 50 Yaralı!

Almanya'da facianın eşiğinden dönüldü. Bir huzurevinde çıkan yangın kısa sürede fark edildi. Henüz can kaybının yaşanmadığı yangında 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Almanya'da Huzurevi Alevlere Teslim Oldu: 50 Yaralı!

Almanya'nın Hannover kentindeki bir huzurevinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Henüz can kaybının bildirilmediği yangında yaklaşık 50 kişi yaralandı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu bildirdi.

Yangın, bakım tesisindeki hemşireler tarafından fark edilirken, itfaiye ekipleri alevlerin diğer odalara sıçramasını engelledi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: DHA

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