ABD'de Yine Uçak Kazası! Eve Düştü

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yetkililerden alınan bilgilere göre SOCATA TBM7 tipi bir küçük uçak, dün yerel saatle 12.20 sıralarında Brooklyn Park bölgesinde bir eve çarptı. Uçağın Iowa'daki Des Moines Uluslararası Havalimanı'ndan kalktığı ve Minneapolis'teki Anoka County-Blaine Havalimanı'na gitmekte olduğu belirtildi.

Uçaktaki yolcu sayısına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yerel medya kazada kurtulan olmadığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA