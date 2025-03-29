Sınır Dışı Edileceği Açıklanmıştı... ABD'den 'Rümeysa Öztürk' Kararı

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi’nde doktora eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarına karşı çalışan bir aktivist olduğu bilinen Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklayıp "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini duyurdu.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Olay, dünya çapında tepkilere neden olurken Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Denise Casper, sınır dışı edilme kararı konusunda Öztürk'ün avukatının mahkemeye başvurusu üzerine yazılı kararını açıkladı. Federal yargıç, Boston kentinde gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı aldı.

YARGIÇ SAVUNMA İSTEDİ

Casper, iki sayfalık kararında, Öztürk'ün sınır dışı edilmesinin "Kişinin hukuka aykırı olarak özgürlüğünden yoksun bırakıldığı iddiasıyla mahkemeye yapılan başvuru" sonuçlanana kadar durdurulmasına hükmetti.

Kararda, hükümet tarafının 1 Nisan gün sonuna kadar mahkemeye gerekli savunmayı yapması istendi.

Kaynak: AA