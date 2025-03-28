ABD Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk İçin Ayakta! Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan Flaş Açıklamalar

Türkiye, ABD'de gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ü konuşuyor. Fulbright bursuyla eğitimine devam eden ve Filistin'e destek açıklamalarıyla bilinen Öztürk'ün, Boston dışında güpegündüz gözaltına alınması ABD’de de tepkilere neden oldu.

ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERDEN PROTESTO

ABD'nin Massachusetts eyaletinde, Tufts Üniversitesi'nde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün ABD Gümrük ve Göçmenlik Muhafaza Birimi (ICE) tarafından gözaltına alınması sonrası yüzlerce kişi durumu protesto etti.

"Filistin Kurtuluş Koalisyonu" adlı aktivist grup tarafından düzenlenen gösteri, Powder House Park'ta gerçekleşti. Kalabalık grup, ellerinde "Rümeysa'yı serbest bırakın" ve "Rümeysa'nın yanındayız" yazılı pankartlarla bir araya gelerek, Öztürk'ün derhal serbest bırakılmasını talep etti.

'SINIR DIŞI EDİLECEK'

Öztürk'ün serbest bırakılması için birçok öğrenci ve akademisyen eylem düzenlerken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Massachusetts'teki Tufts Üniversitesi'nde doktora yapan Türk öğrencinin vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıkladı. Bakanlıkta düzenlenen bir etkinlikte konuya ilişkin soruları yanıtlayan Rubio, Öztürk'ün F1 öğrenci vizesinin iptal edildiğini doğruladı.

VİZESİ İPTAL EDİLDİ

Vizelerin hangi durumlarda iptal edilebileceğine dair politikalarını anlatan Rubio, “Amerika Birleşik Devletleri'ne öğrenci olarak girmek için vize başvurusunda bulunursanız ve bize ABD'ye gelme sebebinizin sadece köşe yazısı yazmak değil, üniversiteleri tahrip etmek, öğrencileri taciz etmek, binaları ele geçirmek, kargaşa yaratmak gibi şeylerle ilgili hareketlere katılmak olduğunu söylerseniz, bize yalan söyleyip vize aldıktan sonra ABD'ye girerseniz ve bu tür faaliyetlere katılırsanız size vize vermeyeceğiz, vermişsek de vizenizi elinizden alacağız” ifadelerini kullandı.

SINIR DIŞI KARARINI SAVUNDU

Vizesi iptal edilen bir kişinin artık ABD’de yasal statüsünü kaybedeceğini belirten Rubio, "Vizenizi kaybettiğinizde artık yasal olarak Birleşik Devletler'de değilsinizdir ve dünyadaki her ülkenin olduğu gibi bizim de sizi ülkemizden çıkarma hakkımız vardır. Bu kadar basit” dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’de lise eğitimini birincilikle tamamladıktan sonra çift anadal yaparak mezun olan ve Fulbright bursu kazanan Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts’teki evinden çıktığı sırada sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alındı. ICE ajanlarının, Öztürk’ün ellerini arkadan kelepçelediği anlar kameraya yansırken, Öztürk’ün itiraz ettiği de görüldü.

Müvekkiliyle iletişim kuramadıklarını belirten avukatı Mahsa Khanbabai, durumun belirsizliğini koruduğunu söyledi. Tufts Üniversitesi yönetimi de gözaltı işlemiyle ilgili bilgilendirilmediklerini açıkladı.

Öztürk’ün arkadaşları, ABD’de "Filistin gösterilerine destek verenleri fişleyen" Canary Mission adlı internet sitesinin, geçen yıl yazdığı bir makalenin görseliyle birlikte kişisel bilgilerini yayımladığını belirtti.

Demokrat Senatör Elizabeth Warren ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Öztürk’ün gözaltına alınmasını “medeni özgürlükleri kısıtlamaya yönelik endişe verici bir örüntünün son halkası” olarak nitelendirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından kıdemli bir sözcü, Öztürk’ün öğrenci vizesine uygun olmayan faaliyetlerde bulunduğunu iddia etti.

Öztürk’ün gözaltına alınması, Donald Trump yönetiminin Filistin destekçisi öğrenci ve akademisyenlere baskı uyguladığı bir dönemde gerçekleşti. Daha önce de Filistinli aktivist ve Columbia Üniversitesi mezunu Mahmud Halil gözaltına alınmıştı. Georgetown Üniversitesi araştırmacısı Badar Han Suri de "Hamas propagandası ve antisemitizm" suçlamalarıyla sınır dışı edilmek istenmiş, ancak ABD’li Yargıç Patricia Tolliver Giles bu kararı durdurmuştu.

Kaynak: AA