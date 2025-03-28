ODTÜ'de 'Şarkı Söyleme' Eylemine Polis Müdahalesi: Öğrenciler Gözaltında

Tutuklanarak görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek adına ülke genelinde protestolar devam ediyor. Ankara'da da öğrenciler kampüslerde ses yükseltirken, ODTÜ'de dün gece yine protesto gösterisi vardı.

Kampüste çadır kurup şarkı söyleyen öğrencilere gece yarısı polis müdahalesi gerçekleşti. CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol müdahalenin yaşandığı noktaya giderek öğrencilere destek verdi.

'ÖĞRENCİLER ANAYASAL HAKKINI KULLANABİLMELİ'

Öğrencilerin kişisel eşyalarının bile polis tarafından toplanarak götürüldüğünü söyleyen Yaman, şöyle konuştu:

"Bir baskın haberiyle buraya geldik. Öğrenciler oturarak şarkılar türküler söyleyerek sürdürdükleri eylemin saat 02.00'de polis baskınıyla sonuçlandığını bize bildirdiler. Polisin buraya adeta şafak operasyonu gibi girmesi, bu kadar öğrencinin olduğu yerde bir korku ikliminin yaratılmasına itirazımız var. Bu kadar barışçıl bir eyleme rağmen bu kadar arkadaşın alınıp götürüldüğü, çadırların yerle bir edildiği, bu yere geri dönüldüğünde kişisel eşyalarını, bilgisayarlarını, çantalarını, cüzdanlarını bulamadıklarını onların da toparlanıp götürüldüğünü ifade ediyorlar.

ODTÜ direnişin sembolüdür. Öğrencilerin anayasal haklarını kullanmasını destekliyoruz. Polisin kimin talimatıyla buraya girdiğini bilmiyoruz. Kampüsün sorumluluğunun ait olduğu Rektörün konuya bir an önce el atması gerektiğini polisin buraya nasıl girdiğini bize açıklaması gerektiğini savunuyoruz. Her gün toplu toplu emniyete gelen arkadaşlarımızı takip ediyoruz ama bu böyle sürmez. Bir şekilde bu operasyonların son bulması gerekiyor."

'POLİSİ ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ ÇAĞIRMIŞ'

Dokuz öğrencinin gözaltına alındığını açıklayan Erkol, "Bize ulaşan bilgiye göre üniversite yönetiminin davetiyle polislerin içeri girmesi söz konusu. Öğrenciler ne üniversite yönetiminden ne de olay yerine gelen polislerden uyarı almadıklarını söylüyorlar. Akademik teamüllere de aykırı hiçbir uyarı yapmadan polisi çağırmak. Dağcılık Kulübünün 50. yılı dolayısıyla asılan bir pankart bahane ediliyor. Umuyorum bu durum yarın aydınlanır ve gözaltına alınan dokuz genç herhangi bir soruşturmaya mahal kalmadan okullarına dönerler. Konunun takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA