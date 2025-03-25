Protestolara Katılan Amerikalı Sınır Dışı Edildi

Saraçhane'deki protesto eylemlerine katılan Amerikalı Michael Anthony Ganoe ile Sirkeci'de bir otelde birlikte kaldığı tespit edilen Romanyalı Danielk Alexandre Loftus sınır dışı edildi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasının ardından devam eden Saraçhane'deki gösterilere katılan Amerikalı Michael Anthony Ganoe sınır dışı edildi. Ganoe'nin İsrail askerleriyle fotoğrafının ortaya çıktığı öne sürüldü.

Sirkeci'de bir otelde kaldığı tespit edilen Ganoe ve birlikte kaldığı arkadaşı Romanyalı Danielk Alexandre Loftus gözaltına alındı. Ganoe, emniyetteki ifadesinde serbest gazetecilik yaptığını söyledi ve sosyal medya üzerinden haber paylaştığını kaydetti. Ekipler yaptıkları çalışmada Ganoe'nin gazetecilik yaptığına dair bir dair bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ganoe ile Loftus, 'Halkı kin ve nefrete sürükleme' suçlarından sınır dışı edildi.

ROMANYA'DA TANIŞMIŞLAR

Amerikan vatandaşı Ganoe'nin geçtiğimiz aylarda Romanya'da bir eyleme katıldığı ve burada Daniel Alexandre Loftus ile tanıştığı, iki arkadaşın Romanya'dan Türkiye'ye birlikte geldikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA

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