Avukatı Gözaltına Alındı! Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını duyurdu. İmamoğlu'ndan ilk geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın." çağrısında bulundu.

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Avukatı Gözaltına Alındı! Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, "Bir uydurma gerekçe ve bir uydurma gözaltı daha. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Ne yaparsanız yapın gerçeklerin üstünü örtemeyeceksiniz. Millet büyüktür!!!" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Avukatı gözaltına alınan İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın."

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Kaynak: Haber Merkezi

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