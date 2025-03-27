4 Televizyon Kanalına Ceza Yağmıştı... Fahrettin Altun'dan RTÜK'e Yönelik Eleştirilere Yanıt

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürecindeki yayınları gerekçe gösterilerek, SZC TV’ye 10 gün yayın durdurma, Halk TV ve TELE1’e yüzde 5 para cezası ve 5 kez program durdurma uygulandı. Ayrıca yayınlarda eleştiri sınırının aşıldığı gerekçesiyle, NOW TV’ye yüzde 2, SZC TV, Halk TV ve Tele1’e, yüzde 3’er para cezası verildi.

Kararın ardından RTÜK'e tepki gösterilirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi. Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'TAKINILMASI GEREKEN TAVIR BELLİDİR'

"Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeyi, kamu düzenini bozmayı, bireysel hak ve özgürlükleri baskı altına almayı hedefleyen yayınlar karşısında kamu otoritesinin takınması gereken tavır bellidir. Anayasa’nın ve yasaların ortaya koyduğu çerçevede RTÜK bir düzenleyici ve denetleyici kuruluş olarak görevini yapmak mecburiyetindedir. Medya kurum ve kuruluşlarına düşen sorumlu, ilkeli, ahlaki ve hakikat temelli yayıncılık yapmaktır. Eğer demokratik toplum düzenini muhafaza etmek, basın özgürlüğünü teminat altına almak istiyorsak öncelikle yapılması gereken budur. Türkiye’yi itibarsızlaştırmaya, vandalizmi özendirmeye, şiddeti tırmandırmaya, terör örgütlerine zemin kazandırmaya ve yargı kurumlarını yıpratmaya yönelik yayınlar hiçbir surette savunulamaz.

MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI

RTÜK’ün uyguladığı tedbirlere yönelik ağır eleştiriler yönelten kesimlere, öncelikle kendi ideolojilerine yakın eksende yayın yapan medya kuruluşlarında Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize karşı mütemadiyen dile getirilen ağır iftira, hakaret ve ithamları görmezden gelen tutumlarını terk etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

'KİŞİSEL HAKLARA TECAVÜZ EDEN YAYINLAR...'

Basın özgürlüğü kisvesi altında son günlerde gördüğümüz kışkırtmaların, hakaretlerin, iftiraların, kişisel haklara tecavüz eden yayınların son bulması gerektiğinin ısrarla altını çiziyoruz. Bu çerçevede yayıncılarımıza bir kez daha sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, yayınlarında hakarete, iftiraya ve kişilik haklarına zarar veren eylemlere ve söylemlere yer vermemeleri gerektiğini önemle hatırlatıyoruz. Bizler, Milletimizin haklarını korumak için, büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz demeden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Haber Merkezi