Bakan Tekin'den CHP'nin Boykot Listesindeki D&R’a Ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP'nin açıkladığı boykot listesinde olan D&R mağazasını ziyaret etti. CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösteren Bakan Tekin, "Özgür Özel’in, henüz siyasi lider olmak için epeyce çaba sarf etmesi lazım. Bu konuda daha siyasi partilerin misyonunun ne olduğunu, demokrasinin ne olduğunu, hukuk devletinin ne olduğunu biraz öğrenmesi lazım" ifadelerini kullandı.

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Bakan Tekin'den CHP'nin Boykot Listesindeki D&R’a Ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP milletvekilleri Orhan Yeğin, Murat Alparslan, Zeynep Yıldız ve Kurtcan Çelebi ile birlikte Ankara’da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısı yaptığı D&R mağazanın şubesine giderek, kızıyla birlikte alışveriş yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Bakan Tekin, “Sadece darbe dönemlerinde gördüğüm bir dil kullandı ve maalesef bu dili kullanan kişi demokrasiyi konsolide etmek üzere toplumun demokrasi anlamında örnek olarak görebileceği bir siyasi partinin lideri böyle bir şeyin içerisine girdi. Özgür Özel’in, henüz siyasi lider olmak için epeyce çaba sarf etmesi lazım. Bu konuda daha siyasi partilerin misyonunun ne olduğunu, demokrasinin ne olduğunu, hukuk devletinin ne olduğunu biraz öğrenmesi lazım” diye konuştu.

‘TÜRKİYE'NİN MARKA DEĞERİNE CİDDİ BİR DARBE VURUYORLAR’

CHP Genel Başkanı Özel’in açıkladığı listede çoğu markanın yerli ve milli markalar olduğunu belirten Bakan Tekin, “Hangi mantıkla hareket ediliyor, bu kurguyu kendilerinin eline kim yapıp veriyor, neye göre hazırlık yapıyorlar, anlamakta zorlanıyorum. İçeride yaşadığı en küçük bir hukuki problemi hemen yurt dışında başka yapılara şikayet ederek zaten Türkiye'nin marka değerine ciddi bir darbe vuruyorlar. Bu yani anlamadığım şey şu, Türk vatandaşı olmaktan mı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşamaktan mı rahatsızlar, Türk halkından mı rahatsızlar, Türk halkının ürettiği ekonomik ve toplumsal değerlerden mi rahatsızlar, bunu anlamıyorum” açıklamasında bulundu.

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Kaynak: DHA

Etiketler
MEB Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yusuf Tekin Özgür Özel CHP
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